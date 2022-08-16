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【沽注一擲原型】Michael Burry上季近乎清倉、拋售Alphabet、Meta等美股　只保留1隻股票

股市 08:42 2022/08/16

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【沽注一擲原型】Michael Burry上季近乎清倉、拋售Alphabet、Meta等美股　只保留1隻股票

電影《沽注一擲》（The Big Shot）原型、美國對沖基金經理Michael Burry上季近乎清倉所有美國股票，包括拋售Google母企Alphabet（美︰GOOGL）及Meta（美︰META）等11隻美國股票，只保留1隻股票。

根據提交文件顯示，Michael Burry旗下Scion資產管理公司僅持有Geo Group（美︰GEO）逾50萬股票，價值330萬美元。Geo為私人監獄運營商，Geo股價升一成，收報7.6美元。

相對於第一季度末，Scion一度持有高達1.65億美元的美國股票，Michael Burry的信徒或會將其決定視為不祥之兆。事實上，Michael Burry此前警告美國消費開支預示麻煩來臨，又指市場的愚蠢正在重覆上演。5月時，亦出帖文提及在2008年金融海嘯前夕的感受。

Michael Burry拒絕對該文件發表評論。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

【沽注一擲原型】對沖基金經理Michael Burry警告　美國消費開支正蘊釀麻煩

【沽注一擲原型】Michael Burry再發神秘推文　警告愚蠢的市場再次上演

【沽注一擲原型】Michael Burry神秘帖文重提2008年金融海嘯感受　去年已提「崩盤之母」來臨

【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍

責任編輯︰梁浩碩

美股 Facebook（美：FB） Alphabet（美：GOOG） Meta Google Alphabet

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