▲ 【美股焦點】「末日博士」魯賓尼：美國經濟只有硬著陸或通脹失控的結局

有「末日博士」之稱的著名經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，由於聯儲局採取的數十年來最激進的貨幣緊縮措施，美國經濟只有硬著陸或通脹持續高企的兩個結局。

魯賓尼接受《彭博》採訪時表示，「聯邦基金利率應該要遠高於4%才能將通脹率推回2%，甚至我認為基準利率可能需達到4.5%至5%。如果不這樣做，控制不了通脹預期，但如果這樣做，經濟將硬著陸。因此，就是二選一，要麼是硬著陸，要麼通脹失控」。

明年押注減息是妄想

他認為，聯儲局目前加息步伐仍未夠「鷹」，「即使利率升到3.8%，美國通脹率仍將處於8%左右，遠高於目標的水平，而且下降速度緩慢。在我看來，市場對於聯儲局明年將轉為減息的想法是痴心妄想」。他表示，只要美國通脹率高於5%而失業率低於5%，聯儲局的緊縮政策就會導致硬著陸，所以我的基線預期是硬著陸。」



他補充指，地緣政治事件可能導致通脹進一步飆升，包括中國嚴格的防疫清零政策。持續的俄烏戰爭可能給大宗商品價格，尤其是能源價格帶來新的壓力，並擔心出現工資及物價螺旋式上漲。

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編輯： 姚卓然