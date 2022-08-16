【業績】騰訊音樂季度收入跌13.8%勝預期　股價盤後升近2%

▲ 【業績】騰訊音樂季度收入跌13.8%勝預期

騰訊 （00700） 放榜前夕，騰訊音樂（美︰TME）先公布季度業績，騰訊音樂季度歸屬於公司股東淨利潤為8.56億元人民幣，按年增長3.5%，高於市場預期的6.5億元人民幣，每股收益0.53元人民幣，亦高於市場預期的0.36元人民幣，收入按年跌13.8%至69.1億元人民幣，同樣高於市場預期的66.2億元人民幣。騰訊音樂盤後升近2%，報4.76美元。

期內，網上音樂服務收入按年跌2.4%至28.8億元人民幣，其中音樂訂閱收入21.1億元人民幣，增長17.6%，社交娛樂服務及其他的收入為40.3億元人民幣，跌20.4%。

網上音樂付費用戶數達到8270萬，按年增長24.9%，社交娛樂付費用戶為790萬，跌28.2%。網上每付費用戶月度收益（ARPPU）為8.5元人民幣，跌5.6%，社交娛樂每付費用戶月度收益為169.9元人民幣，增長10.8%。

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責任編輯︰梁浩碩