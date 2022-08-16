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【業績】騰訊音樂季度收入跌13.8%勝預期　股價盤後升近2%

股市 07:37 2022/08/16

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【業績】騰訊音樂季度收入跌13.8%勝預期

騰訊 （00700） 放榜前夕，騰訊音樂（美︰TME）先公布季度業績，騰訊音樂季度歸屬於公司股東淨利潤為8.56億元人民幣，按年增長3.5%，高於市場預期的6.5億元人民幣，每股收益0.53元人民幣，亦高於市場預期的0.36元人民幣，收入按年跌13.8%至69.1億元人民幣，同樣高於市場預期的66.2億元人民幣。騰訊音樂盤後升近2%，報4.76美元。

期內，網上音樂服務收入按年跌2.4%至28.8億元人民幣，其中音樂訂閱收入21.1億元人民幣，增長17.6%，社交娛樂服務及其他的收入為40.3億元人民幣，跌20.4%。

網上音樂付費用戶數達到8270萬，按年增長24.9%，社交娛樂付費用戶為790萬，跌28.2%。網上每付費用戶月度收益（ARPPU）為8.5元人民幣，跌5.6%，社交娛樂每付費用戶月度收益為169.9元人民幣，增長10.8%。

【分析｜騰訊】騰訊8.17公布次季業績　市場看淡騰訊封城期間打機人數、仍未獲批新遊戲版號

【分析｜騰訊】騰訊再跌穿300大關　預計三大業務支柱次季疲軟、南非大股東或靜待騰訊績後部署沽貨

【互聯網數據】中國手遊商7月全球吸金逾158億　騰訊遊戲收入按月增6%再奪冠

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 騰訊控股（00700） 騰訊音樂（美：TME） 騰訊

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