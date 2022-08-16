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【打卡好去處】傳承本地「霓虹」工藝 黃大仙中心設全港首個3D霓虹燈月亮 設多個現代玩味打卡位

理財智慧 02:00 2022/08/16

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下月便是中秋，已有商場預早為中秋做宣傳。今個中秋佳節，黃大仙中心與本地招牌保育平台「街招」聯合推出「霓彩映月」主題活動，將拯救及修復而來的霓虹燈招牌，改造成一個直徑兩米、全港首個3D霓虹燈月亮裝置，為大家締造別具藝術氣息的團圓佳節，同時為文青一族塑造至「虹」打卡點。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？


由8月13日至9月18日，大家可親臨黃大仙中心北館「賞月」，透過與香港獨特工藝製作而成的3D霓虹燈月亮合照，留下別具特色的佳節回憶。負責設計的「街招」希望透過這個立體藝術裝置，為傳統工藝注入新生命，呈現霓虹燈藝的文化價值及魅力。是次合作，更邀請到香港僅存的霓虹燈工藝師傅之一胡智楷師傅，聯同新晉霓虹燈藝術家劉浩輝（Jive）攜手修復及重新製作部分霓虹光管，別具文化傳承的象徵意義。

    點擊圖片放大
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除了立體藝術裝置外，商場2樓還設立另類打卡區，展出由 Jive主力設計及製作的新作品，以黃大仙中心的標誌為設計核心，結合傳統工藝及新派視覺元素，讓圖像無限延伸，展現出霓虹燈充滿現代玩味的一面。


此外，黃大仙中心首度與高級法式甜品品牌Paul Lafayet推出「中秋尊貴月餅禮盒」，精選3款創新口味，包括「伯爵茶奶黃」、「麥蘆卡蜂蜜奶黃」及「流心咖啡奶黃」口味。

【著數優惠】ELEMENTS加推第二輪「盛夏餐飲獎賞」 送逾千萬元餐飲電子禮券 中秋特色月餅限定優惠，詳見【下一頁

顧客於8月7日至9月11日，於黃大仙中心連續7日內以電子貨幣累積消費滿6,000元（憑不同商戶發出之正本機印發票最少2張，最多7張)，即可換領「黃大仙中心x Paul Lafayet中秋尊貴月餅禮盒」1盒，數量有限，換完即止。

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由8月16日至9月18日，黃大山中心北館1 樓會舉辦中秋市集，為大家搜羅各款人氣品牌的月餅、特式禮盒及應節食品，締造滋味滿足的團圓佳節。此外，顧客於活動期間以電子貨幣消費滿200元，即可換領限定「月相」磁石貼1份，款式隨機派發，數量有限，換完即止。有關商戶優惠及推廣詳情可參閱商場內宣傳品。

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黃大仙中心「霓彩映月」

活動日期：2022年8月13日至9月18日

活動時間：早上11時至晚上8時

活動地點：黃大仙中心北館

活動詳情請瀏覽Linkhk.com

 

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記者：陳詠妍

 

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傳統工藝 商場 黃大仙 市集 著數優惠 應節食品

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