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【比亞迪1211】比亞迪擬斥285億人幣 江西開發電池生產基地

股樓投資 18:28 2022/08/16

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電動車生產商比亞迪(01211)與江西省宜春市政府、宜春經開區、宜豐縣政府及宜春市礦業公司在南昌簽訂戰略合作框架協議。根據協議，比亞迪擬在宜春投資285億元人民幣，建設年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及含鋰陶瓷土礦採選綜合開發利用生產基地項目。比亞迪未受消息推動，全日下跌0.4%。

【恒大危機】財匯局就若干交易 對中國恒大及恒大物業展開調查  詳情請看【下一頁

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

今次是繼寧德時代（深：300750）和國軒高科（深：002074）之後，再有大型新能源企業落戶宜春，將進一步優化當地資源配置、融通產業鏈上下游，加速推動宜春鋰電新能源產業鏈從「上游整合下游」向「下游整合上游」轉變。

日前，同屬大型電池生產商的寧德時代亦宣布斥資最多73億歐元，在匈牙利投資新能源電池項目，總建設期估計不超過64個月。

ESR與華懋組建合營 發展葵涌甲級倉儲物流設施   詳情請看【下一頁

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

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撰文 : 李尚毅

比亞迪股份（01211） 港股

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【投資分析】柏瑞：聯儲局加息至3.25厘以上機會微　防禦性股票將跑贏大市

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