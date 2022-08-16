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【美國縮表分析】美經濟學家：聯儲局未來3周加速縮表　或達500億美元

宏觀解讀 07:04 2022/08/16

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美經濟學家：聯儲局未來3周加速縮表　料500億美元

美國聯儲局資產負債表會在未來幾周以更快速度收縮，原因是季度中期的票息贖回和應計利息下降，本月的UMBS（Uniform Mortgage Backed Securities）本息支付以及月底美國國債到期。Wrightson ICAP 經濟學家Lou Crandall估計，聯儲局接下來3周H.4.1的報告中，聯儲局資產總額會減少約500億美元。他指出，鑑於量化緊縮（Quantitative Tightening，QT）9月全面實施，聯儲局資產下降速度將會加快。

他指自央行開始縮表以來，資產自6月1日以來僅減少了360億美元，低於原本6月及7月各減少475億美元，資產減少不一致的原因，來自於利息收入（儘管利息收入實際是在每月，以幾筆大筆金額來獲得），TIPS通脹補償（5月及６月CPI急升，產生了約100億美元的額外收入）和MBS結算滯後（約40天）。

值得留意的是，儲局以兩招來收水，一招是加息，另一招是縮減資產負債表，自６月開始宣布縮表後，從現時每月縮表上限由475億美元升至950億美元，不過，市場仍在觀望，這個只有每月縮減上限，而沒有提到縮減下限的縮表，是怎樣的縮法。

Instant Advisor Alliance首席投資總監Chris Zaccarelli稱，量化緊縮雖然已讓位於諸如通脹和衰退憂慮等更為緊迫的問題，然而隨着經濟增速繼續放緩，以及金融環境的收緊，聯儲會減持資產的影響，可能走到最前列，對股市的影響亦很難判斷。

EQM Capital的創始人Jane Edmondson指，市場一直在慶祝下一次加息可能是0.5厘，而不是0.75厘，似乎並沒有關注量化緊縮，又或不是沒有關注，已是因為儲局與市場溝通得非常成功，令量化緊縮因素已被市場消化。

亞特蘭大聯邦儲備銀行經濟學家近期的一份研究發現，與聯儲局加息相比，縮表對經濟的影響相對較小，隨着時間的推移，其影響不超過三次25點子的加息。

相關文章：

【美國經濟】大摩指CPI未改變加息路向　美股只屬熊市反彈

【美國經濟】多位聯儲行長表態 即使美國經濟疲軟也會保持加息

編輯：葉志偉

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美股 財政政策 貨幣政策 縮表 美國聯儲局 通脹

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