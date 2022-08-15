  • 29°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 23:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜芯片股】上海復旦微電子半年淨利潤大升1.7倍　綜合毛利率升

股市 23:12 2022/08/15

分享：

分享：

【業績｜芯片股】上海復半年淨利潤大升1.7倍　承接首季升幅

上海復旦微電子  （01385） 公布截止6月底止半年業績，營業收入按年升50.8%至17.02億元（人民幣，下同），淨利潤大升1.7倍至5.31億元。不派中期息。綜合毛利率增9.77個百分點。

重溫上季業績，可瀏覽【下一頁】

期內，集團研發投入合計3.99億元，按年升22.17%，研發投入佔營業收入的比例為23.42%，則按年跌5.49個百分點。

集團各產品線營業收入分別為安全與識別芯片約為 4.61億元、非揮發性記憶體約為4.87億元、智能電錶芯片約為2.76億元、FPGA及其他芯片約為3.78億元、測試服務收入約為1億元。受惠於高毛利率產品佔比提升和部分產品售價提高， 產品綜合毛利率較去年同期提高9.77個百分點。

集團指，因限制性股票股權激勵計畫產生的股份支付費用約為7,370萬元，使得研發費用、銷售費用、管理費用等攤銷的費用較上期均增加7,304.4萬元。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相關文章：

【盈喜盈警｜芯片股】上海復旦發盈喜股價逆市彈7%　料首季淨利潤增加1.2倍至1.9倍

【業績｜晶片股】上海復旦升7%　去年盈利升近3倍、每10股派息0.65元人民幣

記者：宋佩恩

 

港股 業績公布 上海復旦（01385） 上海 晶片

下一篇文章

【SNAP】Snap付費用戶達100萬戶　料每月收入增400萬美元、股價升3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【芯片大戰】中芯國際跌6%　官媒：手機芯片供過於求、部分芯片售價僅為去年十分一
【芯片大戰】中芯國際跌6%　官媒：手機芯片供過於求、部分芯片售價僅為去年十分一
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港　今年起累存9.3%阿里到港股倉位
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【新股IPO】中國中免1880周一招股　入場費為16716.8元
【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生
【小米雷軍】雷軍生死關頭感悟人生：保持信念　永遠相信美好事情即將發生
【港股夜期+ADR】騰訊ADR失300元關　夜期跌69點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】騰訊ADR失300元關　夜期跌69點（不斷更新）
【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」
【恒大危機】財匯局再度介入調查中國恒大、羅兵咸永道　涉恒大物業百億資金「被回流」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款