【業績｜芯片股】上海復旦微電子半年淨利潤大升1.7倍　綜合毛利率升

▲ 【業績｜芯片股】上海復半年淨利潤大升1.7倍 承接首季升幅

上海復旦微電子 （01385） 公布截止6月底止半年業績，營業收入按年升50.8%至17.02億元（人民幣，下同），淨利潤大升1.7倍至5.31億元。不派中期息。綜合毛利率增9.77個百分點。

期內，集團研發投入合計3.99億元，按年升22.17%，研發投入佔營業收入的比例為23.42%，則按年跌5.49個百分點。

集團各產品線營業收入分別為安全與識別芯片約為 4.61億元、非揮發性記憶體約為4.87億元、智能電錶芯片約為2.76億元、FPGA及其他芯片約為3.78億元、測試服務收入約為1億元。受惠於高毛利率產品佔比提升和部分產品售價提高， 產品綜合毛利率較去年同期提高9.77個百分點。

集團指，因限制性股票股權激勵計畫產生的股份支付費用約為7,370萬元，使得研發費用、銷售費用、管理費用等攤銷的費用較上期均增加7,304.4萬元。

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記者：宋佩恩