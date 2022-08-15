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【零售股】佐丹奴獲周大福控股以每股1.88元提全購　主席拒售股、惟獨董建議股東接納

股市 21:46 2022/08/15

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【零售股】佐丹奴獲周大福控股以每股1.88元提全購　主席拒售股、惟獨董建議股東接納

本地服裝股佐丹奴國際 （00709） 獲主要控股股東、鄭家純家族私人持有的周大福控股提出以每股1.88元收購要約。佐丹奴國際發公告指，主席兼行政總裁劉國權及執行董事陳嘉緯無意接受收購要約沽股，而二人分別持有1.74%及0.04%佐丹奴股份。

不過，佐丹奴國際獨立董事委員會與財務顧問浩德融資均認為，周大福控股所提出的股份要約的條款對獨立股東而言屬公平且合理，因此建議獨立股東接納股份要約。

佐丹奴獨立董事委員會：建議不接納行使價超過1.88元購股權的收購要約

佐丹奴國際獨立董事委員會由獨立董事畢滌凡、黃旭及Alison Elizabeth Lloyd組成。對於行使價超過股份1.88元的購股權，收購價則為每份0.0001元，佐丹奴國際獨立董事委員會及財務顧問認為，相關購股權要約並不吸引，故建議不接納。

另一執董羅學文則有意將行使價1.39元的300萬份購股權出售，但會保留23.6萬股及606.4萬份使價高於1.39港元的購股權。

目前周大福控股持有24.57%佐丹奴國際，若要成功收購，接納收購要約股份，連同已擁有股份，其與一致行動人士須持有表決權合共超過50%。首個接納要約的截止日期為9月5日，而要約的最後截止日期為9月19日。

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責任編輯：李哲毅

港股 佐丹奴（00709） 鄭家純 周大福

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