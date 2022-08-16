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【業績｜工業股】海天國際曾插9%　上半年少賺26%至11.7億元人民幣　不派息

股市 11:19 2022/08/16

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【業績｜工業股】海天國際上半年少賺26%至11.7億元人民幣　不派息

主要從事注塑機製造及分銷的海天國際 （01882） 公布中期業績，受累於國外複雜的局勢以及國內疫情爆發的影響，截至今年6月底止6個月集團收入錄得65.1億元（人民幣，下同），按年減少20.9%；期內原材料價格高企，導致毛利率下跌1.6個百分點至30.7%；純利錄得11.7億元，按年減少26%。每股基本盈利為0.73元，按年少26%，不派中期息。

海天國際曾插9%低見16.34元，創五個月低，現跌4.6%，報17.16元。

按地域劃分，集團指，上半年國內多地受疫情政策管控，導致其國內收入總額錄得42.1億元，按年下降26.3%。海外市場方面，北美地區銷量增長顯著上升，但受地緣政治衝突和全球通脹上升影響，歐洲、東南亞和南美等地區銷售均下滑，因此其海外收入總額亦僅錄得約23億元，按年下跌8.3%。

按注塑機產品系列劃分，跌幅較顯著的系列為Mars系列節能注塑機，收入為約40億元，按年跌30.8%，受累於全球通脹、疫情反復，以及房地產市場需求放緩；増幅最高為Jupiter系列二板注塑機，收入為約11.6億元，按年升29.8%，受惠於全球汽車行業，尤其是新能源汽車市場的持續回暖。

展望下半年，集團表示會繼續通過IPD的管理模式，加快技術創新和專機的推廣，維持產品領先性，提升其競爭力；並根據當前市場供需情況，於第2季度末開始向市場推廣新研發的機型。

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實習記者：張巧怡

工業股 業績公布 港股 海天國際（01882）

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