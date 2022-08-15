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【中概股】百勝中國申請在港轉為主要上市　獲聯交所確認

股市 21:18 2022/08/15

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【中概股】百勝中國申請轉換為港美雙重主要上市　獲聯交所確認

百勝中國 （09987） （美：YUMC）申請由第二上市變為主要上市，聯交所周一（15日）發出收悉確認。百勝中國表示，將於10月11日召開特別股東大會通過議案，通過議案後，集團將在紐交所及港交所雙重主要上市，預計上市轉換計劃將於10月24日生效。

百勝中國指出，主要轉換完成後，公司的普通股及美國存託股份將繼續分別於香港聯交所及紐約證券交易所買賣，且仍可互換。主要轉換取決並受限於公司遵守聯交所上市規則的情況，及自香港聯交所取得必要的批准，未來會披露有關主要轉換的任何重大更新及進展。

阿里巴巴  （09988）  （美：BABA）、嗶哩嗶哩  （09626） 、諾亞控股 （06686）  （美：NOAH）早前相繼申請由香港二次上市轉換為港美雙重主要上市，以及多間國企美國預託證券（ADR）擬申請從美國退市。

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請轉香港主要上市　現時在港第一上市的中概股有哪些？　

記者：宋佩恩

 

港股 美股 ADR 百勝中國（美：YUMC） 百勝中國－S（09987） 百勝

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