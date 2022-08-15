【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快　4成人曾因工作不符個人生活而辭職

▲ 【職場趨勢】調查：超過45%打工仔寧願失業也不願工作時不愉快 願留在目前公司工作比例僅52%

國際人力資源公司Randstad調查發現，超過45%打工仔寧願失業，也不願在工作期間感到不開心，此外，約40%受訪者曾經因工作不符合個人生活而辭職，比全球平均水平高出10%。Randstad香港區域總監 Benjamin Elms 指出，與其生活在工作的陰影中，香港打工仔更願意在安全及支持員工的環境中工作，這種文化可以讓他們成長並滿足自己的職業抱負，同時有足夠的個人時間從事工作之外喜歡的事情。

Randstad調查又發現，55%香港人認同個人生活比起工作更重要，接近二分之一的受訪者認為如果工作妨礙他們享受生活，他們會辭職。Elms 認為，過度勞累員工的公司應該意識到員工不快樂的風險，不滿意的員工更有動力尋找另一位雇主，並與朋友、家人甚至在社交媒體上分享他們負面的員工經歷，這些行為將損害雇主品牌聲譽和吸引新人才的能力。

52%香港打工仔打算留在目前公司 低過全球水平

研究提到，約52%香港打工仔打算留在目前公司， 比全球平均水平低 8個百分點，而87%內地受訪者表示他們會繼續留在同一公司，但另一方面，新加坡只有43%受訪者或留在原有雇主那裡。

Elms 強調，儘管大多數員工對自己的職業生涯感到滿意，但企業管理層不應該滿足於現狀。隨著香港在新冠肺炎疫情後逐漸開放，大灣區以及新加坡、澳洲及英國等市場員工將獲得更多新的就業機會。為了成功地吸引和留住組織中的人才，雇主需要能夠滿足不斷變化的人才期望，特別是在工作與生活的平衡、員工福利、薪水以及職業發展方面。

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記者：李哲毅