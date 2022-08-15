【日本零售】日本LAWSON引入無印商品　銷售看俏將擴展全國分店

▲ 日本LAWSON便利店集團計劃在23年全國店舖提供「無印良品」商品銷售。(日本無印良品圖片)

日本LAWSON便利店集團近年積極改革業務，於2020年6月試驗引入「無印良品」的食品及日用品銷售，由於銷售表現理想，該企將陸續擴展到全國分店。

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日本LAWSON營業推進部部長木下剛表示，希望藉引入「無印良品」為便利店建立一站式生活用品商店的印象。以往便利店給消費者印象總是「緊急購買」，該企希望能轉化為「日常購買」，以「無印良品」品牌的力量吸引新客人之餘，可以建立在便利店購買日用品的消費習慣。

聯乘合作達雙贏

據了解引入「無印良品」商品後，便利店的同類商品銷售有約2成增加，除了零食及加工食品外，化妝水等女性用品亦受歡迎。木下剛並注意到偏遠店舖的無印文具銷售獲好評，客人因附近沒有「無印良品」店舖而改為在便利店購買，並且有不少回頭顧客，人均消費單價逾1000日圓(約港幣59元)。

目前日本LAWSON在約2700間店舖提供約200種類無印商品，跟無印本店同價發售。預定在2022年內增加至關東甲信越地區約5000間，展望至23年中擴展全日本約1萬4000間店舖。並會考慮跟良品計畫合作，開發特別限定產品。

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責任編輯：王浩賢