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【美食博覽】美食展人均消費逾1400元　４項展覽共錄43萬入場人次

商業 19:47 2022/08/15

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包括美食博覽在內的香港貿發局八月份四大展覽，共吸引超過43萬人次。（資料圖片）

香港貿易發展局在會展一次過舉行４個展覽，包括美食博覽、家電．家品．博覽等，全部於今日閉幕，合共吸引43萬人次入場參觀購物。

【美食博覽】美食展人流水洩不通　特價貨中午火速沽清

78%曾用消費券

香港貿發局副總裁張淑芬表示：「縱然在疫情下展商未能提供試食，今屆美食博覽及同期展覽依然人流暢旺，無損市民的消費意欲，紛紛以剛派發的電子消費券選購心頭好。」據當局在場內進行的調查顯示，48%受訪者在展覽現場花費$1,000港元或以上，而整體受訪者的人均消費額約$1,400港元。

會場內有９成受訪展商表示接受至少一項電子消費券支付方式，雖然據記者昨日在場內所見，有些商戶優惠只適用於現金付款，但調查亦顯示有近75%受訪者曾在場內使用電子支付方式付款，當中超過78%受訪者曾經使用消費券購物。

新鮮海蜇、鷓鴣受歡迎

據貿發局引述，美食博覽展商「東方產品供應」指新鮮海蜇、鷓鴣等食品非常暢銷，需要多次補貨，今年的總銷售額將超過100萬元。

同期舉行的美與健生活博覽，其中專售美容健康儀器的展商菲萊雅（遠東），亦透露在展會首兩天，已經售出７套售價近 100 萬元的儀器，客戶包括兩家美容院和一家康復中心。家電．家品．博覽的展商、香港家居用品品牌Sam!ly亦表示，展覽人流明顯較去年多，期望博覽能促成達20萬元銷售額。

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責任編輯：葉泳珊

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