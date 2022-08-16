【ET開市直擊】騰訊業績前瞻　內地數據遜預期影響多大？ （附time code）

騰訊 （00700） 第二季業績周三出爐，次季料少賺28%；小米 （01810） 周五出季績，兩大藍籌科技股業績前夕怎部署？大市點走？內地內地上月主要經濟數據遜預期，零售總額只升2.7%，內地會推出更好經濟措施救市嗎？全年GDP增長會否大幅低於目標5.5%？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

*港股能否守兩萬 中概股從美退市怎解讀？立即重溫《開市追揸沽》*

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00：13 - 港股今日焦點速覽

01：24 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：25 - 亞太股市早段市況速報

02：52 - 通脹明顯回落 資源價格低企料再回落

04：52 - 美國聯儲局加息終點站趨明確 利率期貨反映明年6-7月有機會減息

05：51 - 美股早前跌幅大 美企中期業績相對不錯

06：44 - 債息倒掛不一定衰退？

07：28 - 美股未有貨如現水平入市有可能要捱回調浪

08：31 - 納指回調至咩水平才可趁低入市？

10：25 - 美股隨時有調整浪 股份可回調升浪的三分一

12：30 - 年輕人口味視頻化 META（FB.US）反彈離高位甚遠

13：07 - Alphabet（GOOG.US）、Microsoft（MSFT.US）回調是買入機會

14：30 - Apple（AAPL.US）料為首隻升穿歷史高位大型美股科企

14：53 - 港股上日市況速覽+北水盤路

18：05 - 恒指要跌穿萬九不容易 最多試19000點或試穿

18：15 - 科技股估值平但不代表會升

18：45 - 期指策略：跌穿19000點不易 除非內房「整死」內銀

20：40 - 淡友留意恒指上方20500點 如升穿淡倉要小心

21：52 - 港股開市初段市況速報

24：11 - 騰訊 （00700） 盈收倒退會計「洗浴缸」 今期業績料券商計算盈收準確

26：18 - 騰訊 （00700） 要等遊戲重批股價才見曙光

26：50 - 騰訊 （00700） 跌至300元是大戶「先知盤」 反映負面因素

27：12 - 騰訊 （00700） 料績後於300元浮動 第三季才有機會好轉

28：26 - 小米 （01810） 市值僅Apple（AAPL.US）的1.5%-1.7% 業績不宜博

31：45 - 網易 （09999） 難有大升空間 股價料緊局

32：01 - 港股開市初段市況速報

32：34 - ET個股推介：潤啤 （00291）

36：50 - 觀眾問股：中國電信 （00728） 今日有冇得炒？ 7厘息抵唔抵買？

39：05 - 觀眾問股：領展 （00823） VS 港鐵 （00066） VS 港燈 （02638） 想長期持有賺息賺價點揀？

44：03 - 觀眾問股：理想汽車 （02015） 143元買入好慘應點做？

46：18 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 軟銀減持股價會持續跌幾多？

49：05 - 觀眾問股：美團 （03690） 174元有貨有微利走唔走？

50：40 - 觀眾問股：如美股回調可增持高增長股Unity Software Inc.（U.US）博下一浪加息見頂？

53：03 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可買入？可造淡？

55：35 - 港股開市市況速報

55：52 - 消息股速報：理想汽車 （02015） 、舜宇光學 （02382） 、閱文集團 （00772） 、龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007）

57：27 - 傳內地政府出手救內房 不宜短炒

58：14 - 財經日誌提提你

責任編輯：何美澄