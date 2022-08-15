【戰略合作】中國玻璃盈警　料半年溢利跌約6成

▲ 【戰略合作】彩虹新能源與中國玻璃簽3年合作 料涉10億人幣、中國玻璃同日發盈警

中國玻璃 （03300） 發盈警，料截至6月30日止半年溢利淨額不少於1.2億元人民幣，去年同期溢利淨額為約3.02億元人民幣，減少約60%，因內地房地產行業低迷及疫情散點爆發，使浮法玻璃需求承壓，價格較去年同期有所下降，以及疫情蔓延、國外地緣衝突、全球通脹加劇，導致主要原材料及燃材料價格較去年同期大幅增加等影響。

此外，彩虹新能源 （00438） 及中國玻璃宣布，周一（15日）就採購及供應產品簽訂戰略合作協議，料連稅金額為10億元人民幣，合作於9月開始至2025年8月底，共為期3年。

彩虹新能源指出，隨彩虹咸陽超薄高透光電玻璃後端加工生產線項目第1條產線全面投產及未來其餘4條產 線陸續達產，集團對光伏玻璃原片需求增加，簽訂戰 略合作協議可發揮地緣優勢。

中國玻璃指出，其玻璃產能擴張及產業結構優化升級，光伏玻璃原片的供應能力及產品質量不斷提升。是次合作可助集團獲得持續及穩定的銷售渠道，利用區域優勢來節約銷售成本並全面提升其光伏玻璃市場份額及行業地位。

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記者：宋佩恩