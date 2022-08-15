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【俄烏局勢】沙特王子於俄烏開戰後　斥約40億投資3家俄能源企業

環球政經 19:19 2022/08/15

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俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，許多西方國家對俄羅斯能源公司實施了制裁。不過，據外媒報道，沙特阿拉伯王子瓦利德（Alwaleed bin Talal）旗下的王國控股（Kingdom Holding）在2至3月期間卻投資了3家俄羅斯能源企業。

據監管文件顯示，王國控股在今年2月22日至3月22日期間，以收購存託憑證的方式，投資了俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）、俄羅斯石油公司Rosneft以及能源企業盧克石油（Lukoil）。

同場加映：【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

是次投資的總額為約19.76億沙特里亞爾（約41.23億港元），對俄羅斯天然氣工業股份公司共投資13.7億沙特里亞爾（約28.59億港元）、俄羅斯石油公司共投資1.96億（約4.09億港元）沙特里亞爾、盧克石油公司則投資了4.1億沙特里亞爾（約8.55億港元）。

王國控股說，是次投資屬於該公司共34億美元的三年投資計劃的一部分。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

 

 

 

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