【俄烏局勢】沙特王子於俄烏開戰後　斥約40億投資3家俄能源企業

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後，許多西方國家對俄羅斯能源公司實施了制裁。不過，據外媒報道，沙特阿拉伯王子瓦利德（Alwaleed bin Talal）旗下的王國控股（Kingdom Holding）在2至3月期間卻投資了3家俄羅斯能源企業。

據監管文件顯示，王國控股在今年2月22日至3月22日期間，以收購存託憑證的方式，投資了俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）、俄羅斯石油公司Rosneft以及能源企業盧克石油（Lukoil）。

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是次投資的總額為約19.76億沙特里亞爾（約41.23億港元），對俄羅斯天然氣工業股份公司共投資13.7億沙特里亞爾（約28.59億港元）、俄羅斯石油公司共投資1.96億（約4.09億港元）沙特里亞爾、盧克石油公司則投資了4.1億沙特里亞爾（約8.55億港元）。

王國控股說，是次投資屬於該公司共34億美元的三年投資計劃的一部分。

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責任編輯：黃苑筠