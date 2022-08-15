【業績｜藍籌股】舜宇光學中期少賺49.5%至13.6億人幣　料消費需求持續低迷

▲ 【業績｜藍籌股】舜宇光學中期少賺49.5%至13.6億人幣 遜預期

舜宇光學 （02382） 發布中期業績，期內營收169.72億元，按年少14.4%，差過預期的跌11%；純利13.58億元，按年跌49.5%，遜預期的跌38%；不派中期息。

舜宇光學承認，未來全球經濟復甦預計仍將困難重重，故消費需求恐將持續低迷，相關產業發展不容樂觀，企業經營仍面臨巨大壓力。但舜宇光學稱，隨着數字經濟、綠色經濟逐漸成為全球經濟增長的主引擎，光電產業將看到新的增長空 間和發展機會。自動駕駛快速發展促進了多傳感器的搭載，VR/AR、機器人視覺等新興行業市場空間巨大

舜宇強調「短期的壓力也是動力」，未來會4方面推動企業成長與價值的提升，包括1）進一步提升市場佔有率； 2）持續加大新事業投入，卡位行業戰略控制點（編按：即抢占据有利位置，将对手阻挡在最佳位置以外）；3）提升管理精細度，持續改善經營質量；3）加強人才隊伍建設。

上半年光電產品營收跌19% 光學零件跌8%

舜宇光學零件上半年收入按年跌8%至55.61億元，集團指，期內手機鏡頭出貨量按年下降約9.1%至約6.52億件，主要受全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規降配等不利因素的持續影響，手機鏡頭的市場競爭仍然激烈。面對不利的客觀環境，舜宇光學稱，期內深化內部績效管理，繼續保持市場份額全球第一的地位。

舜宇的光電產品中期營收跌19%至123.72億元。舜宇稱，手機攝像模組出貨量按年跌20.1%至約2.89億件，全球智能手機市場需求疲軟及智能手機攝像頭降規降配等多重不利因素的影響，手機攝像模組的出貨量增長與規格升級面臨較大壓力。而光學儀器收入跌69%至2.48億元。

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記者：李哲毅