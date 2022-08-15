【零售】消費券帶動金魚街人流　第二輪金額細效應稍遜

▲ 金魚街(通菜街)商戶表示，派發消費券後顧客仍多用現金支付為主。（資料圖片）

旺角「金魚街」（通菜街）周日車水馬龍，受訪市民蔡先生表示趁消費券派發，跟小朋友購買迷你熱帶魚及小魚缸，以消費券支付約500元。但市民曾先生則打算把消費券留作其他消費，以現金購買水族用品。商戶普遍反映人流有增加，部分生意升1成，感覺消費券效應有限。

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新匯發水族負責人黃生先表示，政府派發消費券後周日人流有大增，並帶動生意上升1成左右，但留意到客人仍多使用現金支付，未必使用消費券的電子支付。他相信是因為今次金額比較少，而相對部分水族用品及水、陸寵物銀碼比較大，對比4月份當時派發的生意增長較高約3成，感覺客人消費表現與派發金額掛鉤，周日以數十元的迷你熱帶魚及魚糧等銷情較好。

至於樓上店Aquarium Specialist發言人曾先生稱，雖然樓上店不及地舖方便出入，但亦注意到整體人流稍有增加，而且不少客人都有改用電子支付如八達通、支付寶、微信支付，比例接近8成。客人大多購買水族藥品、活口糧及器材。他表示消費券效應大約一星期左右，並未有特別加推優惠。

主力配件及水族藥品的樂悠悠水族發言人張小姐稱，有感星期日的人流明顯增加，整體生意也有少許改善，她形容客人反應跟早前4月份派發消費券時相若，亦有配合推出折扣優惠。售賣水族硬件及用品的維港水族發言人關小姐則形容，消費券派發後感覺人流及生意變化不算明顯，一般小型入門魚缸大約售300到400元左右。

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記者:王浩賢