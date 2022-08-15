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【公關大娜移@iM網欄】 告密不容易 吹哨有價 良性監察

名人薈萃 18:37 2022/08/15

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走夜路吹口哨，是為了壯膽。
心情好吹口哨，是為風騷。

兒時晚上吹口哨，一定招惹媽咪臭罵一頓，她說會召喚鬼魂。不知不覺間，口哨洩露了你的情感，響徹天際的哨子聲滲出慎重的警世味道。19世紀英國的警察一遇上罪案發生，就會吹哨子來喚起同儕和民眾的注意，攜手抗敵。1883年美國威斯康辛州報章首用「吹哨人」（Whistle Blower）來形容一名小鎮警察，為了防暴止亂而吹響哨子的舉動，及後媒體開始以此形容舉報人、洩秘者，並引申為喚醒公眾之意。

【青姐話】升唔上又跌唔落  利淡盡出是利好？

吹哨，是時下說的「篤灰」或者「報串」，以隱密的形式揭發不公不義不實之事，有通過傳媒，又或是向監察機構、企業管理層、防貪反腐組織舉報。當然，也有混水摸魚之輩，為謀私利，濫打小報告以摧毀競爭對手。坊間流傳，官場的音樂椅滾動前，聽說「廉記」收到的投訴個案便開始趨升，有後選人會使出擾敵計，讓對手摔跤失分，再坐收漁人之利。這種惡意的告密絕不值得推崇，但無可否認，類似操作還是存在的。

傳媒喜歡報料人

傳媒就愛煞報料者，很多獨家猛料是由此挖掘而來，分分鐘可大幅催升「收視率」、「瀏覽量」，所以，間間媒體必定有一條易計、易駁通的報料專綫。更絕密的情報收發，還須靠資深的老手，廣布綫眼及廣結善緣，才可以嗅到罪案的氣味。

2002年《時代雜誌》將風雲人物頒發給三位女性吹哨人，褒揚她們不懼強權，揭發聯邦調查局911情報失察；還有世通、安然弊案的義舉。美國早在1778年，國會已通過《吹哨人保護法案》，再有《虛假宣稱法》，擁有完善的保護吹哨者的法制，美國證券交易委員會於2013年共收到3,238宗舉報，挽回逾一億美金的經濟損失，亦省回不少行政開支，故每年7月31日定為「吹哨人日」，彰顯其重要性。

內地吹哨人機制

內地反腐打貪，雷厲風行，也極為推崇吹哨人法制，還設立由1萬至50萬元不等的獎金機制，冀重賞之下出勇夫，例如舉報金融罪案最高可獲30萬，協助偵破刑事案件獲50萬元等。國家信訪局的成立，也是想疏導民意，有發洩不滿的渠道，不致於「谷到爆」。惟信訪局在公共場地，擺出枱椅來「公開收料」，講明告密，場景卻設計得如此坦蕩開揚，叫人摸不着頭腦。

揭密者被秋後算帳或報復，屢見不鮮，必須抱有極大的膽量與勇氣，才敢跳進「為眾人抱薪而凍斃於風雪」的泥坑。數碼時代布下天羅地網，人人都可化身為監控器、吹哨者，建立完善「吹哨」機制和法律，再以正向道德價值去引導、設立多元化的保密渠道及具吸引力的賞金制度，實現良性的鼓勵與監察。
 

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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