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【香港經濟】大華繼顯降全年增長預測至負0.7%　料4年來第3次錄全年收縮

宏觀解讀 18:38 2022/08/15

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【香港經濟】大華繼顯降全年增長預測至負0.7%　料4年來第3次錄全年經濟收縮

政府上周五下調本港今年經濟增長預測至-0.5%至0.5%之區間，部份券商開始預測本港經濟今年全年將落入負增長。大華繼顯將全年經濟預測由原來的增長1.3%降至收縮0.7%，倘預測準確，將是本港4年來第3次全年經濟收縮。惟該行預期，本港第三及第四季可望按年錄0.7%及1.8%增長。

大華繼顯指出，即使本港縮短酒店隔離天數要求，旅遊業復甦下半年料續疲弱。本月發放的第二階段消費券雖可短期刺激私人消費，惟整體需求仍會受累於利率上升與內地經濟因內房危機而導致的不確定性。

通脹方面，由於本地成本壓力疲弱，租金成本下跌抵銷了食品及能源相關通脹，本港通脹幅度仍輕微。大華繼顯料本港整體通脹將於年底升至3%，惟今年全年平均通脹預計仍將保持溫和，該行因而將今年通脹預測由原來的2.2%降至2.1%，與政府預測相若，明年通脹預測料有2%。

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記者：余倩敏

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