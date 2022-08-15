【業績｜SaaS】微盟半年經調整虧損擴大5倍至5.7億人幣

▲ 【業績|SaaS股】微盟半年經調整虧損擴大5倍至5.7億人幣

微盟 （02013） 公布截止6月底止中期業績，股東應佔虧損擴大9.1%至6.09億元（人民幣．下同），去年同期為虧損5.58億元；微盟經調整虧損5.67億元，按年擴大4.99倍，續不派息。微盟上半年持續經營業務收入按年跌6%至9億元，毛利率倒退12.8個百分點至66.4%。

在其他開支方面，微盟上半年行政開支增加75.2%至5.43億元，而金融資產減值虧損淨額擴大1.83倍至6026.6萬元，拖累公司虧損擴大。

微盟稱，上半年集團主要經營所在地受疫情影響嚴重，商家解決方案收入從去年高基數回落，但6月和7月已觸底反彈，而訂閱解決方案收入在4月及5月受到疫情封控影響下依然保持增長。

期內，微盟訂閱解決方案收入上升5.7%至5.81億元；付費商戶數增長1.7%至10.36萬名。每用戶平均收益增倒退4%至5,608元。

商家解決方案收入倒退22.3%至3.19億元；付費商戶數倒退2.6%至2.68萬名。每用戶平均收益倒退20.2%至11,899元。

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記者：宋佩恩