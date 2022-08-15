  • 30°C
香港時間 : 2022815日 (一) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯國際 981】 中芯國際績後遭多間大行削價 加上手機芯片「雪崩式」下跌 股價兩日累跌近一成

股樓投資 18:39 2022/08/15

分享：

分享：

中芯國際（00981）上周四（11日）公布季績後，遭多間大行下調目標價，加上官媒指出，手機芯片供過於求，芯片價格正經歷「雪崩式」下跌，拖累股價連跌兩日，今日（15）一度跌逾7%，低見15.84元，收報16.04元，仍跌6.1%，成交額9.6億元。

同場加映﹕【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

據央視報道，全球經濟不明朗下，芯片正變成供過於求，內地手機廠商紛紛下調出貨量目標，為促進銷量個別產品出現減價，其中一款意法半導體芯片是電子控制系統的核心部件，2021年市場售價曾升至約3,500元（人民幣，下同），至今年已下滑至約600元，跌幅超過80%，另一款芯片去年價格為200元，目前單價已跌至20元。

大行予中芯國際最新投資評級及目標價﹕

    點擊圖片放大
    +5
    +4

多間大行亦看淡芯片業前景，紛紛下調中芯國際目標價，其中富瑞將其目標價由原先的27.89港元，調低近一成至25.28港元，仍維持「買入」投資評級。該行認為，地緣政治、全球半導體市場處於下行周期等因素，都限制其估值重估，不利股價走勢。該行又指，市場存在一些恐慌情緒和不確定性，預計這輪周期調整至少要持續到明年上半年。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 大行報告 晶片 買入 目標價 中芯國際（00981）

上一篇文章

【俄烏局勢】沙特王子於俄烏開戰後　斥約40億投資3家俄能源企業

下一篇文章

【公關大娜移@iM網欄】 告密不容易 吹哨有價 良性監察
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【紅館演唱會】MIRROR演唱會檢驗結果出爐 鋼索金屬疲勞致斷裂
【紅館演唱會】MIRROR演唱會檢驗結果出爐 鋼索金屬疲勞致斷裂
【TESLA】訂單積壓至明年 TESLA 多地停售Model 3 LR版
【TESLA】訂單積壓至明年 TESLA 多地停售Model 3 LR版
網上盛傳以永久離港為由取回MPF 會獲積金局發出政府公函作離境用 實情原來係咁
網上盛傳以永久離港為由取回MPF 會獲積金局發出政府公函作離境用 實情原來係咁
【通脹時代】金銅產能俱增 紫金上半年多賺9成
【通脹時代】金銅產能俱增 紫金上半年多賺9成
香港小輪進軍醫學美容業務 首店落址尖沙咀
香港小輪進軍醫學美容業務 首店落址尖沙咀
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款