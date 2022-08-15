【中芯國際 981】 中芯國際績後遭多間大行削價 加上手機芯片「雪崩式」下跌 股價兩日累跌近一成

中芯國際（00981）上周四（11日）公布季績後，遭多間大行下調目標價，加上官媒指出，手機芯片供過於求，芯片價格正經歷「雪崩式」下跌，拖累股價連跌兩日，今日（15）一度跌逾7%，低見15.84元，收報16.04元，仍跌6.1%，成交額9.6億元。

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據央視報道，全球經濟不明朗下，芯片正變成供過於求，內地手機廠商紛紛下調出貨量目標，為促進銷量個別產品出現減價，其中一款意法半導體芯片是電子控制系統的核心部件，2021年市場售價曾升至約3,500元（人民幣，下同），至今年已下滑至約600元，跌幅超過80%，另一款芯片去年價格為200元，目前單價已跌至20元。

大行予中芯國際最新投資評級及目標價﹕

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多間大行亦看淡芯片業前景，紛紛下調中芯國際目標價，其中富瑞將其目標價由原先的27.89港元，調低近一成至25.28港元，仍維持「買入」投資評級。該行認為，地緣政治、全球半導體市場處於下行周期等因素，都限制其估值重估，不利股價走勢。該行又指，市場存在一些恐慌情緒和不確定性，預計這輪周期調整至少要持續到明年上半年。

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記者：郭秀慧