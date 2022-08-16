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美國女子460萬買間屋 文件出錯變大地主收多86幅地

環球社會熱點 08:30 2022/08/16

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美國一名女子本來斥資59.4萬美元（約463.3萬港元）購買一間屋，但產權公司在登記地契文件時出錯，導致女子離奇成為整個屋苑的業主收多86塊地皮變大地主。

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美媒指涉事地產項目Stonebrook位於内華達州，由地產商Toll Brothers開發。女子花費59.4萬美元購買了一間屋。

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不過政府職員檢查登記地契文件時意外發現，上月25日正式登記的文件土地描述列明，這名女子除了擁有單位所處的這幅地外，更獲轉讓項目其餘84幅住宅用地及2幅公共空間用地。

據悉，上述所有地皮合共價值約5,000萬美元（約3.9億港元）。

奧地利「木柴」搜索量激增 歐洲能源危機迫近 【下一頁】

政府官員相信是因為產權公司Westminster Title準備登記地契文件時，不小心錯誤複製Toll Brothers另一項轉讓交易的土地描述，導致女子意外收多86塊地皮。

政府部門已經立即聯絡產權公司，讓公司可以開始盡快修改文件及協助地產商轉移產權，不過要拒絕於業主是否願意配合歸還產權。

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責任編輯：鄭錦玲

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