【英國王室】威廉一家將搬入溫莎4房大宅 首次無過夜保姆

早前已有消息指出，英國威廉王子一家今夏將會搬家，新住址將距離英女王更近。據報威廉一家將搬至溫莎城堡附近的一間4房大宅中，估計照顧威廉三個子女的保姆將不會入住，亦不會有其他過夜員工。據報威廉一家不會重新裝修新居，以免增加納稅人負擔。

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據報威廉（Prince William）一家將於夏天，入住溫莎城堡附近的Adelaide Cottage。新居僅得4個房間，即威廉三個子女將首次迎來無過夜保姆的生活。

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威廉和太太凱特（Kate Middleton）自長子喬治8個月起，就開始僱用保姆Borrallo，直至現今，據報她將會被安排到其他地方居住。Borrallo來自西班牙，畢業於專為有英國保姆界「哈佛」之稱的諾蘭德學院（Norland College） 。

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有報道指，威廉一家僅要求新居能距離英女王更近，且附近有好學校可供3名子女入讀。而喬治小王子（Prince George）等3人已從之前的學校退學，9月時將會入讀伯克郡（Berkshire）的學校。

《太陽報》引述消息人士指，威廉對新居4個房間的設計十分滿意，因為他們已不需任何過夜員工。報道亦指，威廉一家將不會重新裝修新居，或增加保安人手，以免增加納稅人負擔。

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責任編輯：李俊儀