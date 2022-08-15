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【銀行優惠】工銀亞洲推「線上理財達人賞」　有機會贏取高達12000元奬賞

Hot Talk 17:55 2022/08/15

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工銀亞洲推「線上理財達人賞」，有機會贏取高達12000元奬賞。

工銀亞洲推出「線上理財達人賞」，客戶登記並完成指定任務，可參加「積分賞」及「大抽奬」，有機會贏取高達12000元奬賞。

推廣分為兩個階段進行：

階段一： 即日起至2022年9月30日
階段二： 2022年10月1日至2022年12月31日

客戶完成指定任務，例如透過手機銀行「e開戶」或手機銀行「申請中心」開立全新綜合投資賬戶、透過個人網上銀行或手機銀行完成貨幣兌換交易及登錄手機銀行並符合指定每日平均理財總值正增長等，可獲得不同積分。

每獲取25積分，有機會獲得100元現金獎賞。每名客戶於每個階段有機會獲最高1000元現金獎賞，兩個階段有機會獲高達2000元現金獎賞。階段一之1000元現金獎賞名額為150 名，階段二之1000元現金獎賞名額為250名。

客戶完成指定任務，例如透過手機銀行「e 開戶」或手機銀行「申請中心」開立全新綜合投資賬戶及透過個人網上銀行或手機銀行完成指定理財交易等，自動獲得1次抽獎機會，每名客戶於每個階段有機會贏取高達5000元現金獎賞，兩個階段有機會合共贏取高達1萬元現金獎賞。

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記者：余倩敏

 

 

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