【經濟衰退】瑞聯銀行：衰退風險正在趨升　歐美央行9月前也不會暫緩加息

瑞聯銀行發表本月的環球投資展望，該行財富管理首席投資官韋立民（Norman Villamin）稱，市場現在開始承認對經濟能夠軟著陸的憧憬也在消逝，而衰退風險正在趨升。

韋立民指出，在2000、2008-09和2020年衰退期間皆上升的市場引伸衰退機率（market implied probabilities of recession），現在已經再次走高，但目前的水平仍比1998及2016年當美國在沒有衰退下的經濟震盪期為低。

他認為，儘管衰退風險增加，但預期美國聯儲局或歐洲央行至少直至今年9月之前也不會暫緩加息，兩地央行均在靜候通脹壓力緩和的跡象。該行在上月份指出，央行基於通脹率這落後經濟指標以決定政策，可能導致勞動市場及／或製造業不景氣深化。

不過，期貨市場現時的定價反映投資者預測，聯邦基金利率在今年底將為3.3%（現時為2.5%），意味著投資者預期聯儲局屆時將暫停加息，從而尋求扭轉經濟下行的風險。

參考往績，若市場的預測正確，那麼美國國庫債券和信用債在加息週期終結之前和之後，風險-回報概況均展現吸引力。自1981年以來，美國國庫債券和美元信用債在聯儲局結束加息之前的六個月錄得持平或正面的表現，而在加息結束之後的六個月更平均帶來 7.9-8.4%的回報進賬。

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相比債券，股票在聯儲局終止加息前六個月的表現較為參差。自1989年以來，股票投資者在聯儲局最後一次加息時的平均回報率為5.8%，但同時需要抵禦平均為5%的跌幅，在2018年12月的回落幅度更接近13%。

此外，在1970年代和1980年代初的高通脹期，當聯儲局結束加息時，股市平均下跌5%，而最大跌幅為7.6%。

因此，除了在最近加入長存續期美國國庫債券以獲得超過3%的收益，並繼續專注於優質信用債之外，該行已將對沖基金投資從股票長短倉和信貸套戥策略，轉換為全球宏觀和商品交易顧問(CTA)策略，以在經濟週期現階段股債市場常見的波動期裡，為投資組合提供額外的緩衝。

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責任編輯：黃苑筠