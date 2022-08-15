【周大調富格曲@iM網欄】 香港浸大成立 首個「圖靈人工智能交響樂團」

科技發展一日千里，NFT、元宇宙及虛擬貨幣等已成為不少朋友茶餘飯後的話題，人工智能（AI）的應用亦漸趨成熟、普及。事實上，大部分手提電話都早已配備 AI 功能，拍照、錄影的質素被大大提高。最近，香港浸會大學成立全球首個「圖靈人工智能交響樂團」，並舉辦座談會及一系列音樂會，分享其科研成果，展現人類及人工智能之間相互合作創造藝術的可能性。得到研究資助局5,000多萬的撥款支持，香港浸會大學籌組包括多名國際權威科學家及知名藝術家的跨學科研究團隊，致力打造世界級的人工智能藝術創作平台，推動香港的藝術科技發展。

【青姐話】升唔上又跌唔落 利淡盡出是利好？

AI學人唱歌創虛擬合唱團

本月初，在香港浸會大學交響樂團周年音樂會上，焦點自然放在樂團及AI合演的合唱曲《東方之珠》及拉威爾 (Ravel) 的《達芙妮與克羅埃》(Daphnis et Chloé) 芭蕾舞曲。兩首一中一西、音調風格截然不同的樂曲加入AI科技元素後，又另一番韻味。

據了解，演唱《東方之珠》的AI合唱團，實際上只收錄了幾位歌唱家的聲音。研發團隊將人類的發聲及語音等相關數據輸入 AI，讓AI學習歌詞內容及了解人類的發聲模式，並自行創製出一個可以配合現場音樂演出的四聲部虛擬合唱團。研究團隊又透露，他們正嘗試讓AI學習Celine Dion的歌唱方式及風格，繼而創造虛擬人聲演唱粵語歌曲。一個有趣的項目，拭目以待。

AI創作舞步配合樂團演出

芭蕾舞表演就以香港新近發現的一種水母為靈感。在專業舞蹈家協助下，研發團隊讓AI學習各種肢體動作及採集相關數據，由 AI自行編舞並創作出全新的演繹。有別於一般複製舞蹈動作的程式，研發團隊以數據訓練AI，讓AI可以創作舞步、演繹指定樂曲，並與現場樂團相配合。

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「圖靈人工智能交響樂團」中的「圖靈」全名為艾倫•麥席森•圖靈（Alan Mathison Turing）。出生於1912年，英國數學奇才，被譽為 AI 人工智能之父。圖靈曾經幫助英國政府拆解納粹德軍的情報，後來卻又遭受迫害，傳奇一生被拍成電影《The Imitation Game》。2019年，英國央行將圖靈的面孔印在50英鎊紙幣上，以表揚他的成就。

圖靈曾經表示：「我的工作壓力非常大，拼命跑步可以幫我減壓。」1948年，圖靈於一個越野長跑比賽中跑贏了奧運會銀牌得主 Tom Richards。

跑步可以減壓。可是，能夠跑贏奧運銀牌得主的人，大概沒有幾個。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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