▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴美股神秘大戶接力搬近570億大貨到港 今年起累存9.3%阿里到港股倉位

中美審計分岐僵持已久，中概股退市風險加大，內地電商巨頭阿里巴巴 （09988） 多位基金股東近季大舉將阿里巴巴美股ADR（美：BABA）搬貨至香港，上周再有神秘大戶接力將近570億元阿里大貨移往香港。截至周一（15日）神秘大戶們在第三季累搬1420億元阿里大貨到港，年初起已合共將價值約2170億元阿里持股轉移到香港。

神秘大戶密密搬倉到港，阿里巴巴港股在中央結算系統（CCASS）存倉水平已突破136億股，佔整體股份逾64%，再創香港第二上市以來新高。

阿里巴巴在7月底宣布申請香港雙重上市，預計今年年底完成，但數日後隨即被美國證交會（SEC）列入「預定摘牌名單」，若審計分岐未能解決，阿里在內的多間中概股或在2024年被踢出美國交易所。第二季全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）、以蘇格蘭為基地的英國投資管理公司Baillie Gifford等機構股東將阿里巴巴持倉由美轉港， 由美國ADR轉換為香港普通股。

花旗為阿里巴巴美國存託股（ADS）的存託人，故花旗的阿里港股持股量變化被視為大戶倉位風向標。

聯交所披露，上周一（8月8日）再有阿里神秘大戶將6.39億股或3.01%阿里巴巴存入中央結算系統（CCASS），並轉入阿里美股ADS託管行花旗倉位，以當日收市價88.80元計，貨值568億元。

美國去年底正式落實《外國公司問責法案》（HFCAA法案）後，阿里大戶部署將美股調倉到港，上一次搬倉是在6月28日，將7.22億或3.33%股轉入花旗倉位，今年累將9.3%存入港股。隨著更多阿里股份存入CCASS，就緒在港股流通的阿里股份變相增加，不利阿里股價短期表現。

2021年至今阿里巴巴神秘大戶搬貨行動

日期 轉入花旗的股份數目 股份佔比 當日阿里港股收市價 2022年8月8日 6.39億股 3.01% 88.0元 2022年6月28日 7.22億股 3.33% 118.1元 2022年4月4日 6.40億股 2.95% 113.7元 2021年12月28日 7.24億股 3.34% 113.5元 2021年9月17日 6.71億股 3.09% 154.0元 2021年6月7日 12.07億股 5.57% 212.0元 2021年6月1日 5.17億股 2.39% 218.2元 2021年3月22日 20.11億股 9.27% 231.2元

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

相關文章：

【阿里巴巴9988】阿里巴巴上季員工減少逾9200名 今年來員工少逾萬人

【阿里巴巴業績】阿里張勇：雲增長取決經濟狀況、今年招聘6000畢業生 4至5月整體增速放緩、6月起有向好跡象（第三版）

記者：李哲毅