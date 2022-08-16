Kim Kardashian前男友傳有新歡 疑秘戀81歲富婆

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美國名媛Kim Kardashian早前傳出與喜劇演員Pete Davidson分手，雙方至今未有證實分手消息。但美國媒體報稱，Pete Davidson已經展開新關係，被傳與81歲女富婆Martha Stewart拍拖。女方否認消息，形容Pete Davidson有如她未有過的兒子。
Kim Kardashian被爆結束9個月戀情 男方T恤疑剖白分手心聲 【下一頁】
早於今年4月時，現年28歲的Pete Davidson被影到與Martha Stewart十指緊扣，近日兩人緋聞再次傳出。Martha Stewart上周五（12日）出席自家餐廳開幕時，否認與Pete Davidson熱戀中。
Martha Stewart指Pete Davidson好似一個她未曾有過兒子，十分享受有他參與的聚會，亦大讚對方相當有魅力。Martha Stewart亦透露，已邀請Pete Davidson到Podcast做嘉賓，十分期待他的訪問。
Martha Stewart出生於1941年，是美國著名女富商，同時亦是作家及電視名人。據估計，Martha Stewart身家大約為4億美元（約31.12億港元）。
Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利 （多圖） 【下一頁】
Pete Davidson素有「女神收割機」之稱，前女友包括多名娛樂圈美女，如美國樂壇小天后Ariana Grande及英國女星Kate Beckinsale等。Pete Davidson更一度與Ariana Grande訂婚，惟最終取消。
Pete Davidson的前女友
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責任編輯：吳漢培