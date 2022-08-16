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Kim Kardashian前男友傳有新歡 疑秘戀81歲富婆

環球社會熱點 08:05 2022/08/16

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美國名媛Kim Kardashian早前傳出與喜劇演員Pete Davidson分手，雙方至今未有證實分手消息。但美國媒體報稱，Pete Davidson已經展開新關係，被傳與81歲女富婆Martha Stewart拍拖。女方否認消息，形容Pete Davidson有如她未有過的兒子。

Kim Kardashian被爆結束9個月戀情 男方T恤疑剖白分手心聲 【下一頁】

早於今年4月時，現年28歲的Pete Davidson被影到與Martha Stewart十指緊扣，近日兩人緋聞再次傳出。Martha Stewart上周五（12日）出席自家餐廳開幕時，否認與Pete Davidson熱戀中。

Martha Stewart指Pete Davidson好似一個她未曾有過兒子，十分享受有他參與的聚會，亦大讚對方相當有魅力。Martha Stewart亦透露，已邀請Pete Davidson到Podcast做嘉賓，十分期待他的訪問。

Martha Stewart出生於1941年，是美國著名女富商，同時亦是作家及電視名人。據估計，Martha Stewart身家大約為4億美元（約31.12億港元）。

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Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利 （多圖） 【下一頁】

Pete Davidson素有「女神收割機」之稱，前女友包括多名娛樂圈美女，如美國樂壇小天后Ariana Grande及英國女星Kate Beckinsale等。Pete Davidson更一度與Ariana Grande訂婚，惟最終取消。

Pete Davidson的前女友

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責任編輯：吳漢培

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