ESR與華懋組建合營 發展葵涌甲級倉儲物流設施

亞太區物流設施營運商ESR(01821)宣布，旗下葵涌地皮將引入本港發展商華懋為投資者，共同開發甲級凍倉儲存及物流設施。集團公布，其全資附屬公司Victory Door、合營夥伴華懋等就組建合營公司訂立股份認購及股東協議。完成交易後，Victory Door擁有合營公司的51%權益，兩間華懋旗下的成員公司將分別擁有合營公司的30%和19%權益。ESR周一收報19.78元跌0.4%。

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項目位於新界葵涌美青路和貨櫃碼頭南路交匯處，預計將於2027年落成。項目用地達5.52萬平方米，由ESR於今年7月成功投得。該項目將包括興建一座七層高連兩層地庫停車場的建築物，建築面積達13.8萬平方米。ESR預計，截至2022年第二季度，香港物流空間的空置率將約為1.4%，這是2014年第四季度以來的最低水平。 集團確信，其與合營夥伴於該土地上興建的物流設施將可把握於不久將來因香港物流空間面對高需求但預期供應偏低所衍生之機遇。鑑於新的現代物流中心的租金價格預計會上升，以滿足香港日益增長的電子商務需求及服務面向中國的跨境需求，該設施亦有望為集團帶來穩定收入。

ESR又認為，組建合營公司能分散實施該項目的風險，改善集團的流動性，讓其財務資源可以分配至其他業務領域。

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