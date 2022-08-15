【航運股】 波羅的海指數續跌逾5% 東方海外遭滙豐降級至減持 股價急挫近15%

作為航運業重要指標之一的波羅的海乾散貨指數（BDI），走勢進一步向下，上周五（12日）挫逾5%，報1477點，並連續四周下跌兼創半年低位，而今年以來，BDI已累跌逾30%。航運股今日（15日）成大市焦點，遭大行降評級至「減持」的東方海外（00316）為表現最差藍籌，一度跌近16%，低見223元，收報226元，仍大跌14.7%，成交額11.6億元。

【騰訊 700】 內地再批69款國產網絡遊戲 騰訊、網易又無份 騰訊創超過3年低位【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

其他航運股幾乎全綫下跌，中遠海控（01919）最多跌5.6%，低見11.1元，收報11.28元，仍跌4.1%；海豐國際（01308）跌6.8%，報24.1元；太平洋航運（02343）跌4.3%，報2.9元。主要運載油品的中遠海能（01138）則升近4%，報5.79元。

滙豐環球研究報告指，東方海外今年股價連派息升54%，但相比同業，估值相對偏高，加上去年上半年派息比率達100%，今年再增派股息空間有限，相反中遠海控去年全年派息率僅16%，但基於今年預測的紀錄盈利，及中遠系內其他公司派息比率，相信在派息上或帶來驚喜。航運股中，該行偏好中遠海控，維持予其目標價21元及「買入」投資評級，同時維持東方海外目標價225元，惟投資評級則由「持有」降至「減持」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧