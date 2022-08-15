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【航運股】 波羅的海指數續跌逾5% 東方海外遭滙豐降級至減持 股價急挫近15%

股樓投資 17:32 2022/08/15

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作為航運業重要指標之一的波羅的海乾散貨指數（BDI），走勢進一步向下，上周五（12日）挫逾5%，報1477點，並連續四周下跌兼創半年低位，而今年以來，BDI已累跌逾30%。航運股今日（15日）成大市焦點，遭大行降評級至「減持」的東方海外（00316）為表現最差藍籌，一度跌近16%，低見223元，收報226元，仍大跌14.7%，成交額11.6億元。

【騰訊 700】 內地再批69款國產網絡遊戲 騰訊、網易又無份 騰訊創超過3年低位【見下頁

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其他航運股幾乎全綫下跌，中遠海控（01919）最多跌5.6%，低見11.1元，收報11.28元，仍跌4.1%；海豐國際（01308）跌6.8%，報24.1元；太平洋航運（02343）跌4.3%，報2.9元。主要運載油品的中遠海能（01138）則升近4%，報5.79元。

滙豐環球研究報告指，東方海外今年股價連派息升54%，但相比同業，估值相對偏高，加上去年上半年派息比率達100%，今年再增派股息空間有限，相反中遠海控去年全年派息率僅16%，但基於今年預測的紀錄盈利，及中遠系內其他公司派息比率，相信在派息上或帶來驚喜。航運股中，該行偏好中遠海控，維持予其目標價21元及「買入」投資評級，同時維持東方海外目標價225元，惟投資評級則由「持有」降至「減持」。

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記者：郭秀慧

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港股 大行報告 目標價 太平洋航運（02343） 中遠海控（01919） 海豐國際（01308） 中遠海能（01138） 東方海外（00316） 航運股

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