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【家居設計】一家五口居天台特色戶 僅花34萬裝修1012呎大宅 善用天然雲石更添氣派

理財智慧 17:35 2022/08/15

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買樓是不少香港人的夢想，今期介紹的天台特色單位甚為稀有，能夠居住在天台特色戶，居高臨下更是令人羨慕。今期《精明裝修》介紹一個位於元朗區錦田的峻巒（Park Yoho），於2015年落成，單位是總共達1012呎的特色戶，間隔為3房2廁2廳，並設有2間存物房連天台露台，由80後的屋主父婦與2名子女及女傭居住。屋主希望裝修可以迎合到家庭成員的需要，因此單位以原本的大地色為主調，設計師透過木材點綴，增建更多隱藏式的儲物空間。全屋設計裝修工程花費約33.9萬。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結

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【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

甫入家門，即見家居呈現大氣端莊之美，設計師在一樓運用了自然的元素，除了左方的樓梯保留了原本的木色。而考慮到家庭成員眾多，存物空間需求亦增加，設計師在玄關打造系統櫃，借助木條飾將暗門隱藏在右方牆身，再於假天花採用同樣的條子設計，並加上滲燈，讓空間看起來更光亮和輕盈，暗門的設計亦用於一樓通往主人房的走廊門，令整體的空間感覺更統一。

在另一邊的客廳，設計師指由於新樓裝修不差，因此保留原屋設計，並揉合不同石材，如溫潤的天然雲石，詮釋簡約現代的氛圍。同時考慮到業主是模型愛好者，擁有不少模型公仔，需要打造一個尺寸合適的展示櫃，運用燈槽和鏡面玻璃點綴，令模型更突出配合，櫃身以木柱包邊平衡整體的觀感，展示櫃亦是全屋裝修中屋主最喜歡的地方。

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【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

設計師指，裝修最花心思的地方是子女的房間，當中運用粉嫩色系訂製衣櫃及書桌，並以圓形手抽和凹紋修飾，營造出夢幻清新的感覺。主人房方面，設計師於衣帽間採用了長虹玻璃，增加採光之餘並不突兀。雖然家居的儲物空間十分充足，但設計師仍為屋主打造了一張地台床，將床褥架高，於床下木櫃形成儲物空間，與窗台平排，為房間騰出更多活動空間。整體選色為簡潔的木色，呼應了客廳的用色，加上在梯級位置造滲光，使人感覺既温馨又舒適。

＊圖片及資料由OscarC. Studio提供

具體費用：

裝修工程：116,000元

訂造傢俬：223,000元

全工程合計：339,000元

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責任編輯：龍紀瑩

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