【業績｜科網股】閱文急瀉11%創四個月低　中期純利按年大跌近8成至約2.3億元人幣　不派息

騰訊 （00700） 旗下閱文集團 （00772） 公佈截至6月底止中期業績，期內收入按年跌5.9%至40.87億元（人民幣，下同）；純利2.29億元，按年大跌78.9%。根據非國際財務報告準則計算的純利為6.66億元，按年升0.2%。不派中期息。

閱文今日低開2.8%後走低，現急瀉11.5%，報28.15元，創近四個月低。

集團期內毛利按年減少6.2%，至2.15億元；毛利率為52.5%，按年跌0.02個百分點。

按業務劃分，在線業務收入按年減少9.2%至23.07億元，佔總收入56.4%。自有平台產品在線業務收入按年跌6.3%至17.63億元，公司稱主要由於上半年對在線業務實施了優化成本及提升運營效率的措施，從而減少了用戶獲取相關的營銷開支所致。

另外，騰訊產品自營渠道在線業務收入按年減少1.7%至3.48億元，主因為免費閱讀內容的廣告變現效率受宏觀環境影響而下降。至於第三方平台在線業務收入，按年減少35.8%至1.97億元，因中止了與某些第三方分銷合作夥伴的合作。

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記者：余倩敏