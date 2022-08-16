【業績︱電動車】理想汽車走低3%　上季淨虧損擴至逾6億人幣　料第三季交付量按年升7.5%至15.5%

▲ 理想上季淨虧損6.4億人幣 料第三季交付量按年升7.5%至15.5%

理想汽車 （02015） 公布，截至6月底止第二季，淨虧損為6.18億元（人民幣，下同），較去年同期蝕2.4億元大幅擴大，每股ADS虧損為0.64元，好於預期的蝕1.14元，Non-GAAP計，淨虧損為1.6億元，去年同期則蝕約6509.8萬元。期內，收入總額按年升73.3%至87.3億元，高於預期的77.4億元，毛利率為21.5%。

理想汽車今日走低2.7%，報121.3元。

理想預期，第三季度車輛交付量為27,000至29,000輛，按年增長7.5%至15.5%。同時，預期第三季收入總額為89.6億元至95.6億元，按年增長15.3%至22.9%。

理想於港股全日跌1.3%，收報124.7港元。於美股盤前，理想股價跌5.5%，報30.87美元。

上季理想ONE的交付量為28,687輛，按年增長63.2%。期內，車輛銷售收入按年升73%至84.8億元，按季則跌8.9%。車輛毛利率為21.2%，按季跌1.2個百分點，主因理想ONE交付量的增加令平均售價升高。

截至6月底止，理想汽車擁有247家零售中心，覆蓋113個城市，並於226個城市運營308家售後維修中心及理想汽車授權鈑噴中心。

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編輯：袁諾曦