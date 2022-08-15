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【樓市現象】藍籌屋苑蝕讓潮席捲全港 黃埔花園鳳凰樓層2房5年間冇升值過 低估價11%沽 業主蝕逾50萬元

股樓投資 17:34 2022/08/15

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二手樓市減價潮火速漫延，近日蝕讓、低於市價成交更明顯增加，就連流轉量相對較高的藍籌屋苑也未能幸免。最近九龍大型藍籌屋苑黃埔花園的特色單位也錄蝕讓個案，一個位於鳳凰樓層的2房單位，樓價於5年間未升值過，業主更需要蝕讓離場。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

【室內設計】尖沙咀The Austin 610平方呎兩房單位 40萬元營造簡約輕奢風安樂窩 黑橡木框及雲石紋電視牆成全屋亮點，詳見【下一頁

中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫僅錄5宗成交，平均實用呎價14,678元。

【二手蝕讓潮】太古城又錄蝕讓個案 2房950萬易手 業主3年慘蝕80萬離場，詳見【下一頁

最近市場錄得黃埔花園2期8座鳳凰樓層單位成交，單位實用面積389平方呎，屬2房間隔，望樓景。業主以632萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,247元，是次成交價較銀行估價709萬元低11%。

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【政府工略】政府兩年一度招聘2,000名文書助理　頂薪逾2.4萬元　擁中四學歷即可申請，詳見【下一頁


袁顯岸指，原業主於2017年11月以656萬元買入單位，持貨5年，帳面蝕24萬元，扣除賣樓開支後約蝕50萬元。

所謂鳳凰樓層，就是指位於大廈頂樓對落一層的單位。不少人愛買高層單位，因為景觀較開揚、噪音也較小，但頂層單位卻面對在炎夏的室內氣溫較高、天花也有機會出現滲漏問題。而鳳凰樓層單位較頂層涼快，同樣「居高臨下」，採光度和通爽程度也十分高，因此這類單位較受歡迎，樓價也較高。

 

屯門NOVO LAND第1B期加推80伙 折實平均呎價14,198元 253呎開放式折實342萬元，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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樓價 鳳凰樓 估價 黃埔花園

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