【樓市現象】藍籌屋苑蝕讓潮席捲全港 黃埔花園鳳凰樓層2房5年間冇升值過 低估價11%沽 業主蝕逾50萬元

二手樓市減價潮火速漫延，近日蝕讓、低於市價成交更明顯增加，就連流轉量相對較高的藍籌屋苑也未能幸免。最近九龍大型藍籌屋苑黃埔花園的特色單位也錄蝕讓個案，一個位於鳳凰樓層的2房單位，樓價於5年間未升值過，業主更需要蝕讓離場。

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中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月至今暫僅錄5宗成交，平均實用呎價14,678元。

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最近市場錄得黃埔花園2期8座鳳凰樓層單位成交，單位實用面積389平方呎，屬2房間隔，望樓景。業主以632萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,247元，是次成交價較銀行估價709萬元低11%。

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袁顯岸指，原業主於2017年11月以656萬元買入單位，持貨5年，帳面蝕24萬元，扣除賣樓開支後約蝕50萬元。

所謂鳳凰樓層，就是指位於大廈頂樓對落一層的單位。不少人愛買高層單位，因為景觀較開揚、噪音也較小，但頂層單位卻面對在炎夏的室內氣溫較高、天花也有機會出現滲漏問題。而鳳凰樓層單位較頂層涼快，同樣「居高臨下」，採光度和通爽程度也十分高，因此這類單位較受歡迎，樓價也較高。

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記者：陳詠妍