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【業績｜中概股】鬥魚上季虧轉盈　股價升逾1成

股市 22:24 2022/08/15

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騰訊 （00700） 投資的內地電競串流平台鬥魚（美：DOYU）公佈截止6月底止第二季業績，收入按年跌21.6%至18.33億人民幣（人民幣，下同）。鬥魚解釋，收入分為串流及廣告收入兩部分，分別按年倒退18.8%及59.1%，至17.68億元及6490萬元，串流收入減少因公司對互動功能調整；廣告收入受商業模式改變及新冠疫情下，廣告需求疲弱。

鬥魚經調整盈利2350萬元，去年同期為虧損1.45億元。列賬虧損3880萬元，按年收窄78.6%；當中經營成本收窄24.9%至15.24億元。每月平均活躍用戶數為5570萬，按年少500萬。付費用戶為660萬，按年少60萬戶。

鬥魚股價報1.39美元，升11.4%。

鬥魚首席執行官陳少傑表示，鬥魚期內加大對自加內容的投入和創新，以及針對成本控制，作結構性調整。展望方面，集團將致力對遊戲作更深入了解，綜合不同用戶的偏好和特質，繼續於直播、視頻、圖像和互動社區內容創新，保持通過擴大和發展以遊戲為中心的生態和探索新的增長動力，實現集團可持續增長。

重溫上季鬥魚業績，可瀏覽【下一頁】

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