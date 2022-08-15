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【女性開支】蘇格蘭創全球先例　免費提供經期用品

環球政經 18:08 2022/08/15

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蘇格蘭早於2020年，立法通過了《經期用品免費供應法》（Period Products (Free Provision) (Scotland) Act），該法案於本周一（15日）生效，當地議會和教育機構須依法向任何需要的人免費提供經期用品，成為世上首個就此立法的國家。

同場加映：【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

蘇格蘭社會正義部長Shona Robison表示，提供免費經期用品的是達致平等和尊嚴的基礎，消除了女性購買產品時的經濟負擔。她又提到，自2018年政府為所有院校和學生提供免費經期用品，「我們很自豪能成為世上第一個採取這種行動的國家」。

大摩料市場焦點轉向增長股  建議留意12隻港股【見下頁

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除了政府免費提供生理用品，政府還為教育網站提供資金，改善學校現有的月經健康資源，並展開月經的反污名化運動。

周一生效的《經期用品免費供應法》，是建基於2020年10月生效的《在校經期用品免費供應規管》（Period Products in Schools (Scotland) Regulations），地方當局和資助學校有責任為學生免費經期用品。蘇格蘭政府於2022至23年度，耗資340萬英鎊為學生提供免費經期用品。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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撰文 : 陳楚琨

產品 經濟 蘇格蘭 學校 英鎊

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