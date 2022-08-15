【消委會測試】口罩測試報告出爐 CASETiFY口罩含菌量超標6倍 一文看清5星口罩推薦

疫情肆虐逾兩年，港人幾乎每天至少佩戴1個外科口罩，口罩成為大眾日常配備的單品。消委會繼2020年的測試後，再次從市面搜集30款口罩進行測試，結果發現，在細菌過濾效率和顆粒過濾效率這兩項重要的保護能力指標，大部分樣本都達到95%以上，但有多款樣本分別在合成血穿透測試、含菌量測試及耳帶斷裂拉力測試中的表現未如理想，當中含菌量超標逾6倍的是出品自CASETiFY，消委會提醒大眾在選購時要多加留意。

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消委會測試市面上30款一次性彩色或圖案口罩，分別有21款平面及9款立體口罩，每個口罩平均價錢為1.5至9.8元，當中28款為香港製造，有2款為中國內地製造。

測試中有27款聲稱符合醫用口罩材料的標準ASTM F2100的三級要求，另外3款則標示符合二級的要求。 不過當中有1款，Maskology 3D Mask的BFE比標示的>99%細菌過濾效能率低，介乎96.7%至97.3%，只達ASTM一級水平。

另外，報告表示如口罩含菌量高，則有機會引致面部皮膚敏感。30款樣本中，有6款型號口罩的含菌量超出歐盟標準EN 14683:2019所訂的每克細菌菌落總數的限量30，而CASETiFY口罩樣本含菌量被驗出每克細菌菌落總數>219.9，超標6倍。

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其餘含菌量超標口罩分別是「Stand Out」Medical Disposable Face Mask AD01、「CASETiFY」Disposable Masks Mushroom、「本土好罩」一次性三層耳帶式過濾防護醫用口罩(成人)月亮黃、「救世」落日珊瑚 、「H-PLUS」The Smurfs 3D Face Mask及「Medox」Pokemon Korean-style Respirator K-004。

另外耳帶拉力測試中顯示質素參差，有7款型號在測試的4個樣本中，最少有1個低於標準的下限，包括MaskOn、Hong Kong Mask、Good Mask口罩。

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責任編輯：龍紀瑩