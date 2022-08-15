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【著數優惠】ELEMENTS加推第二輪「盛夏餐飲獎賞」 送逾千萬元餐飲電子禮券 中秋特色月餅限定優惠

理財智慧 17:28 2022/08/15

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ELEMENTS圓方宣布於8月中加推第二輪「盛夏餐飲獎賞」，商場將透過ELEMENTS手機應用程式，向ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」，派發總值1,000元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券，合共送出逾總值1,000萬元餐飲電子禮券，讓ELEMENTS Club會員及特選「圓方之友」相約好友於周末共嚐滋味佳餚。餐飲電子禮券商用於場內逾20間美味餐廳，由經典粵菜、惹味的東南亞美食、日式精緻料理、及新派西式佳餚都一應俱全，為顧客呈獻多國滋味菜式。

【青姐話】表面冇方向   資金露洋相

此外，場內商戶包括尚鮑REIGN、Tea WG、十里湘薈、GODIVA、百樂潮州酒家及利苑等，推出多款各具特色的高級月餅禮盒，以名貴食材入饌及匠心的工藝製作，無論是傳統的星級滋味月餅，抑或口味革新、融合中西韻味的fusion月餅，都能夠於團圓佳節送上豐盛的喜悅。

由瑞士米芝蓮一星名廚Jean-Marc Soldati監製的尚鮑REIGN，革新地以紐西蘭野生黑金剛鮑魚、松露、魚子醬等高級食材入饌，帶來多款極尚滋味的迷你月餅禮盒，令中秋節更添一份高貴品味。

人氣奢華茶葉品牌Tea WG推出融入獨特茗茶製作的中秋佳節月餅，每一啖都散發出甜美茶香，帶出月餅甜而不膩的滋味，即日起至8月31日可享優惠價408元選購茶香月餅2件裝及永恆明月茗茶禮盒，或以優惠價458元選購茶香月餅4件裝禮盒。

十里湘薈的TGG經典系列月餅禮盒再譽歸來，一盒包含流心奶黃、京都宇治抹茶及蛋黃白蓮蓉 3 種口味，今年亦帶來全新時尚系列月餅禮盒，融入新派口味，一盒包含伯爵茶、流心奶黃及咖啡3種口味，即日起享優惠價268元/盒；

GODIVA朱古力大師Sébastien Bauer傾心研發6款濃香月餅，甄選優質黑、白及牛奶朱古力，搭配清甜甘香的水果及具中國特色的食材，送上多重感官的享受，凡買滿1,800元（至少1件中秋節禮盒）可免費獲贈100元禮券3張。

百樂潮州酒家推出的正宗潮州月餅，有綠豆茸及酥皮芋泥2款月餅，以正宗手法製作，達到外脆內軟、香氣四溢，即日至9月10日購買2盒或以上可享9折優惠，購買5盒或以上更享8折優惠。

在亞太區榮獲87顆米芝蓮授星的利苑飲食集團，推出迷你奶黃月餅及雙聚嚐月禮盒，百分百自家香港製造，禮盒簡約時尚，即日起至9月8日可享限定優惠。

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責任編輯：嚴浩文

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