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【人工智能】Meta研發最新聊天機械人　可從語言資料中學習應對

科技 19:10 2022/08/15

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有外媒記者嘗試與其聊天時，機械人竟然指Meta行政總裁朱克伯格透過剝削用戶來賺錢。

社交平台Facebook母企Meta推出聊天機械人BlenderBot 3，其對答竟然意想不到！有外媒記者嘗試與其聊天時，機械人竟然指Meta行政總裁朱克伯格透過剝削用戶來賺錢。

【小米機械人】小米「One More Thing」 人型仿生機械人CyberOne亮相

據《BBC》報道，BlenderBot 3聊天機械人「幾乎什麼話題」都能聊。當記者詢問它對朱克伯格有何看法時，對方回答，「我們的國家分裂了，他根本沒有幫助」（Our country is divided and he didn't help that at all）。機械人又指，朱克伯格的公司透過剝削用戶來賺錢（His company exploits people for money and he doesn't care）。

【機械人】日本勞動力短缺 FamilyMart用機械人上架補貨

對此，Meta表示，該機器人仍是原型，回答內容可能粗魯無禮或令人不快。公司又指，BlenderBot的每一位使用者都需要理解，聊天機械人只提供研究和娛樂目的，可能會作出不實或冒犯性陳述。

【人工智能】用AI發明等於無認受性？ 電腦科學家兩度申請專利被拒

責任編輯：廖淑瑩

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