▲ 有外媒記者嘗試與其聊天時,機械人竟然指Meta行政總裁朱克伯格透過剝削用戶來賺錢。

社交平台Facebook母企Meta推出聊天機械人BlenderBot 3,其對答竟然意想不到!有外媒記者嘗試與其聊天時,機械人竟然指Meta行政總裁朱克伯格透過剝削用戶來賺錢。

【小米機械人】小米「One More Thing」 人型仿生機械人CyberOne亮相

據《BBC》報道,BlenderBot 3聊天機械人「幾乎什麼話題」都能聊。當記者詢問它對朱克伯格有何看法時,對方回答,「我們的國家分裂了,他根本沒有幫助」(Our country is divided and he didn't help that at all)。機械人又指,朱克伯格的公司透過剝削用戶來賺錢(His company exploits people for money and he doesn't care)。

【機械人】日本勞動力短缺 FamilyMart用機械人上架補貨

對此,Meta表示,該機器人仍是原型,回答內容可能粗魯無禮或令人不快。公司又指,BlenderBot的每一位使用者都需要理解,聊天機械人只提供研究和娛樂目的,可能會作出不實或冒犯性陳述。

【人工智能】用AI發明等於無認受性? 電腦科學家兩度申請專利被拒

責任編輯:廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌,分享疫下營商Tips。即看最新一集: