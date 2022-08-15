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【俄烏局勢】據報華爾街大行開始恢復俄羅斯債券交易

環球政經 17:03 2022/08/15

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據《路透社》報道，華爾街幾家大行近日開始恢復俄羅斯債務的交易。

報道引述6家大行的電郵、客戶備忘錄等資料顯示，自財政部7月允許美國投資者減少俄羅斯證券持倉後，華爾街幾家大行開始謹慎地重返俄羅斯政府和企業債券市場。這些銀行包括，摩根大通（JPM）、美國銀行（BAC）、花旗集團（CN）、德意志銀行、巴克萊銀行和富瑞金融集團 。

消息人士稱，自美國財政部禁止美國投資者購買俄羅斯債券後，大多數美國和歐洲銀行在6月已撤出俄國市場。

【延伸閱讀】大摩料市場焦點轉向增長股 建議留意12隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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