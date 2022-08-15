【紓困措施】公屋戶10月起加租1.17%　房委會豁免首年額外租金

房委會今日（15日）按機制每兩年檢討公屋租金，宣布公屋租金將於今年10月1日起上調1.17%；另向公屋租戶提供特別紓困措施。

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房委會表示，由10月1日起每戶公屋租戶平均每月上調的金額約為26元，租金上調的金額介乎5元至66元。同時考慮到疫情可能對公屋租戶造成經濟困難，決定向公屋租戶提供特別紓困措施，寬免公屋租戶在加租後首12個月，每月調整後的額外租金。

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有關的特別紓困措施將會令房委會在2022／23及2023／24年度損失合共約2.62億元租金收入。根據機制，房委會上調租金時設有10%的「封頂」安排，下調租金時則不設下限。

在2007至2021年期間，公屋租戶家庭平均收入累計增加了108.6%；同期公屋租金（連同按照今次租金結果而增加的1.17%）累計增加70%，家庭收入的增幅較租金的增幅為高。

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