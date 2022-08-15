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奧地利「木柴」搜索量激增 歐洲能源危機迫近

環球社會熱點 18:10 2022/08/15

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因俄羅斯切斷或減少天然氣供應，奧地利等歐洲國家或面臨冬季能源危機。受能源價格飆升影響，奧地利民眾近期開始考慮冬季燒柴取暖。據報奧地利「柴枝」網上搜索量激增，不少五金店亦指近期木柴供不應求，要到秋天才再有供應。

英國下月或舉行限電演習 避免冬天大範圍停電 【下一頁】

雖然歐洲現仍是夏天，但奧地利不少民眾已開始憂慮冬天供暖問題。有指奧地利Google搜索「木柴」數量創新高，惟很多五金店皆表示現時缺貨。不少五金店都表示，需到秋天才有新的貨源。

據報現時不但俄烏兩國因戰爭減少出口，匈牙利等國家亦出現短缺，令奧地利商店入口木柴變得困難。另外，即使一地擁有足夠森林面積，但仍需時間令木材變乾直至適合燃燒。現時短缺已推高木柴價格，與糧食及天然氣價格相比，木柴價格甚至更高。

西班牙限企業夏天冷氣開27度 批准節約能源計劃 【下一頁】

奧地利農業部長Norbert Totschnig 形容，木柴已成為下一輪被搶購的物資，就如疫情期間的廁紙一般。他呼籲民眾如常生活，一再敦促不要囤積購買。

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責任編輯：李俊儀

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