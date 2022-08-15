【大行看法】美銀：內房危機不會令中國陷入「硬著陸」　或日本式資產泡沫爆破

資金對中國股市信心仍然偏低，美銀證券於報告表示，留意到投資者憂慮內房危機會否令中國「硬著陸」，或是演變成日本式的資產價格下跌，以及長遠出現銀行危機。同時，投資者的疑問由「GDP增長是否仍為政策重點」到「中國人是否仍會買樓」及「銀行是否會進行資本重組」。美銀表示，當市場難以考慮「牛市」的情況時，這在歷史上是市場觸底的跡象。

中國基於高槓桿、過份依賴房地產行業及面對人口老化，美銀指，內房去槓桿是正確的，而去槓桿的過程無可避免帶來短期的痛若，以抹去過去「緊縮不足、刺激過度」的狀態。

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美銀提到，中國至今避免任何由上而下的重大寬鬆政策，而是專注於以個別事件形式，由地方政府出面解決。不過，市場擔心由下而上的做法不足以說服購房者。若房屋銷售不能在短期內恢復，便需要更多由上而下的放寬政策。由於中國仍有足夠的政策來刺激房地產需求，例如調低按揭利息、降低首付、放寬二套房和按揭等，該行相信「硬著陸」的情況是可以避免。

美銀又指，雖然內銀估值過去估值持續下挫，但該估值水平已消化風險，且中國銀行體系準備更充足，中資銀行的資產股權槓桿率更低、撥備覆蓋率及撥備前盈利能力也優於1980至1990年代的日本銀行。此外，中國的資本賬戶和持續的信貸增長也可能能夠支撐房地產價格。

美銀就停貸、爛尾樓、信託收緊進行了壓力測試，認為相關問題均可控，也相信只有在經濟廣泛衰退時才會觸發銀行危機。若中國能夠在內房的「供給側改革」管理順暢，或許可以見到緩慢但更健康的經濟增長。

該行指，綠色經濟領域，例如電動汽車和先進製造業，未來可能在GDP中發揮更重要的作用，而放寬清零政策或能在短期內提振消費。該行預期，下半年市場將會反彈，建議投資者撈底長期增長板塊。

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編輯：袁諾曦