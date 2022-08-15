印度獨立75周年 莫迪豪言25年内要變發達國家

周一（15日）為印度慶祝國家獨立75周年，總理莫迪豪言印度要在25年内發展成為發達國家。專家預計隨著印度經濟加速發展，印度在2050年内有望躍升為世界第三大經濟體。

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印度於1947年脫離英國殖民地統治獨立。莫迪（Narendra Modi）周一在德里紅堡出席獨立75周年紀念活動，以印地語發表長約75分鐘的演説。

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71歲的莫迪勉勵國家年青人要志存高遠及為國家奉獻青春，並表示：

我哋有生之年内，一定要喺未來25年將印度變成一個發達國家。 （We must turn India into a developed country in the next 25 years, in our lifetime.）

莫迪形容上述目標是一個很大的決定，舉國上下都應該全力以赴。

根據世界銀行（World Bank）定義，中低收入經濟體的人均國民總收入介乎1,086至4,255美元（約8,470至3.3萬港元）。印度的人均國民總收入為2,100美元（約1.6萬港元），遠低於美國等高收入經濟體的1.3萬美元（約10.1萬港元）。

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印度為全球第6大經濟體，但不少專家預計印度在2050年内有望成為全球第三大經濟體，僅次美國及中國。

印度在截至明年3月的財政年度中經濟料增長超過7%，冠絕全球主要經濟體。印度有14億人口，明年料超越中國成為全球人口最多的國家，大量生産力有助經濟增長。

美國總統拜登（Joe Biden）周日（14日）祝賀印度國慶，表示美國和印度是不可或缺的伙伴，未來幾年將繼續共同努力應對全球挑戰。

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責任編輯：鄭錦玲