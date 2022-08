印度獨立75周年 莫迪豪言25年内要變發達國家

周一(15日)為印度慶祝國家獨立75周年,總理莫迪豪言印度要在25年内發展成為發達國家。專家預計隨著印度經濟加速發展,印度在2050年内有望躍升為世界第三大經濟體。

印度於1947年脫離英國殖民地統治獨立。莫迪(Narendra Modi)周一在德里紅堡出席獨立75周年紀念活動,以印地語發表長約75分鐘的演説。

71歲的莫迪勉勵國家年青人要志存高遠及為國家奉獻青春,並表示:

我哋有生之年内,一定要喺未來25年將印度變成一個發達國家。

(We must turn India into a developed country in the next 25 years, in our lifetime.)