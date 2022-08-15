【90後財務自由人@iM網欄】估值跌至多年低位 騰訊面對的困局

騰訊（00700）過去一周股價跌穿300元，估值跌至多年來的最低位，但是便宜必定有原因。目前騰訊的估值被幾個因素困擾。

3大因素困擾

第一，自從內地政府今年4月，開始重新批出遊戲版號之後，在4月，6月到7月，三批發放的172個國產遊戲版號當中，都沒有騰訊及網易（09999）遊戲的身影，反映內地政府反壟斷的意圖。

遊戲業務佔騰訊收入超過30%，以上政策限制了騰訊未來幾年遊戲業務的增長。內地遊戲業務受限制之下，騰訊近期將重點轉移到海外市場。由於在國外，電腦遊戲市場比較蓬勃，騰訊最近便收購了多間海外PC遊戲公司，發展海外市場的意圖明顯。

第二，當然是大股東Naspers減持的消息，不知減持數量，亦不知時間長度。這不明朗因素中、短期將持續困擾騰訊股價。

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第三，過去1年騰訊，阿里巴巴（09988）等內地科網巨企，不斷就着過去的收購沒有完整披露而被罰款，騰訊亦在近期出售了京東（09618）的股份，令市場聯想在反壟斷政策的大框架下，騰訊等大型企業，不能再透過不斷收購其他企業成長。過去騰訊透過收購合併，壟斷中國互聯網行業，不少投資者也會說，買騰訊就等於買下整個中國互聯網行業。現在，這一個說法恐怕難以繼續長期維持，對於長遠增長必定有負面影響。

騰訊是否沒有翻身的能力？除了期望內地政府重新批出遊戲版號之外，微信視頻號相信會是最大的發展空間。微信視頻號參考抖音短視頻平台，植入到微信生態圈當中。這功能將刺激商戶與用戶之間的連繫，相信將會帶動騰訊的廣告，微信支付，甚至是網購業務。

擁忠實用戶群

還記得1年多前，調查機構訪問中國市民，若果要在蘋果手機及微信之中二選一，會寧願犧牲哪一個？結果絕大部分中國市民說，寧願犧牲蘋果手機也不願犧牲微信，反映微信的價值。騰訊擁有忠實的用戶群，以及執行能力高的領導層，仍有不少營利化的潛在空間。

股價將來能否反彈？則要觀察騰訊視頻號的發展，以及管理層有沒有其他新的點子，去為用戶提供更多價值。另外，若果政策打壓力度放寬，亦會是一個重要催化劑。然而，現在的股價已經反映了很多負面預期，因此在現階段絕對值得留意騰訊發展。

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作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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