  • 32°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【90後財務自由人@iM網欄】估值跌至多年低位 騰訊面對的困局

名人薈萃 16:49 2022/08/15

分享：

分享：

騰訊（00700）過去一周股價跌穿300元，估值跌至多年來的最低位，但是便宜必定有原因。目前騰訊的估值被幾個因素困擾。

3大因素困擾
第一，自從內地政府今年4月，開始重新批出遊戲版號之後，在4月，6月到7月，三批發放的172個國產遊戲版號當中，都沒有騰訊及網易（09999）遊戲的身影，反映內地政府反壟斷的意圖。
遊戲業務佔騰訊收入超過30%，以上政策限制了騰訊未來幾年遊戲業務的增長。內地遊戲業務受限制之下，騰訊近期將重點轉移到海外市場。由於在國外，電腦遊戲市場比較蓬勃，騰訊最近便收購了多間海外PC遊戲公司，發展海外市場的意圖明顯。

第二，當然是大股東Naspers減持的消息，不知減持數量，亦不知時間長度。這不明朗因素中、短期將持續困擾騰訊股價。

【青姐話】表面冇方向 資金露洋相

第三，過去1年騰訊，阿里巴巴（09988）等內地科網巨企，不斷就着過去的收購沒有完整披露而被罰款，騰訊亦在近期出售了京東（09618）的股份，令市場聯想在反壟斷政策的大框架下，騰訊等大型企業，不能再透過不斷收購其他企業成長。過去騰訊透過收購合併，壟斷中國互聯網行業，不少投資者也會說，買騰訊就等於買下整個中國互聯網行業。現在，這一個說法恐怕難以繼續長期維持，對於長遠增長必定有負面影響。

騰訊是否沒有翻身的能力？除了期望內地政府重新批出遊戲版號之外，微信視頻號相信會是最大的發展空間。微信視頻號參考抖音短視頻平台，植入到微信生態圈當中。這功能將刺激商戶與用戶之間的連繫，相信將會帶動騰訊的廣告，微信支付，甚至是網購業務。

擁忠實用戶群
還記得1年多前，調查機構訪問中國市民，若果要在蘋果手機及微信之中二選一，會寧願犧牲哪一個？結果絕大部分中國市民說，寧願犧牲蘋果手機也不願犧牲微信，反映微信的價值。騰訊擁有忠實的用戶群，以及執行能力高的領導層，仍有不少營利化的潛在空間。

股價將來能否反彈？則要觀察騰訊視頻號的發展，以及管理層有沒有其他新的點子，去為用戶提供更多價值。另外，若果政策打壓力度放寬，亦會是一個重要催化劑。然而，現在的股價已經反映了很多負面預期，因此在現階段絕對值得留意騰訊發展。

【溫股知新】二萬關口恐再插 戒急用忍為上策

作者_Ryan（陳懷恩）簡介：

90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

更多90後財務自由人@ Ryan的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
阿里巴巴－SW（09988） 壟斷 京東（美：JD） 微信 騰訊 創業 阿里巴巴

上一篇文章

【俄烏局勢】據報華爾街大行開始恢復俄羅斯債券交易

下一篇文章

【開戶優惠】富融銀行推開戶優惠 輸入指定邀請碼即可獲現金獎賞 當中包括K11 Art Mall、莎莎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通脹時代】金銅產能俱增 紫金上半年多賺9成
【通脹時代】金銅產能俱增 紫金上半年多賺9成
網上盛傳以永久離港為由取回MPF 會獲積金局發出政府公函作離境用 實情原來係咁
網上盛傳以永久離港為由取回MPF 會獲積金局發出政府公函作離境用 實情原來係咁
【紅館演唱會】MIRROR演唱會檢驗結果出爐 鋼索金屬疲勞致斷裂
【紅館演唱會】MIRROR演唱會檢驗結果出爐 鋼索金屬疲勞致斷裂
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
美聯儲局將繼續加息壓通脹　多元投資策略有助分散風險
【TESLA】訂單積壓至明年 TESLA 多地停售Model 3 LR版
【TESLA】訂單積壓至明年 TESLA 多地停售Model 3 LR版
香港小輪進軍醫學美容業務 首店落址尖沙咀
香港小輪進軍醫學美容業務 首店落址尖沙咀
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款