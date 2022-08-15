【國企退市】 5大國企集體美國退市 官媒指不會引爆中概股退市潮 股價齊受壓

5家大型國企上周五（12日）宣布，將美國預託證券從美國退市，引起市場關注會否出現退市潮。官媒及後發聲，指面對複雜監管要求，加上中國、香港資本市場日益完善，留美上市已不划算，但認為不會引發退市潮。大行富瑞亦將國企計劃在美自願退市視為正面信號。

【大行報告】 瑞銀狠劈多隻內房及物管股目標價 龍湖為今日最傷藍籌 股價一度跌近兩成【見下頁】

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中石油（00857）、中石化（00386）、中國人壽（02628）、上石化（00338）及中國鋁業（02600）上周五發公告指，將公司的存託股（ADR）從紐約交易所退市，料最快9月生效。而美國其後表明，即使中國企業主動退市亦會繼續追究審計底稿會否合規，上述5股股價今日（15日）齊下挫，跌幅介乎2.4%至3.4%。

國務院主辦的中央直屬黨報《經濟日報》報道，相關各方表示，5家國企退市是從自身實際和商業角度考慮，不會對中概股、對中美兩個資本市場構成大的影響或衝擊，更不意味著主動謀求金融「脫鉤」，外界不必過分解讀。報道又指，5家企業均為藍籌股，而且都在多地上市，在美上市的證券佔比很小，目前的退市計畫不影響企業繼續利用中國境內外資本市場融資發展。

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記者：郭秀慧