【開戶優惠】富融銀行推開戶優惠 輸入指定邀請碼即可獲現金獎賞 當中包括K11 Art Mall、莎莎

富融銀行推開戶優惠，只要輸入指定邀請碼，即可獲K Dollar 兌換券及莎莎現金禮券。

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即日起到至8月31日，使用邀請碼「FUN11」 成功開立富融銀行戶口，即可獲價值250元的K Dollar 兌換券，客戶到 K11 Art Mall 即可兌換使用。另外，客戶在K11 Art Mall 内的Pop up 現場即時成功開戶，再多送價值高達300元限定紀念品乙份。與此同時，在K11 Art Mall 內使用 WeChat Pay HK 消費，更可享8% WeFun 回贈，最高可享850元獎賞。

即日起至8月31日，使用邀請碼「SASAHK」成功開立富融銀行戶口，即可獲價值200元莎莎現金禮券，包括100元莎莎門市禮券和100元莎莎網店禮券，客戶到莎莎門店或網上商店購物就可使用。另外，於莎莎香港門市或網上商店以WeChat Pay HK消費可享10%WeFun回贈。

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責任編輯：羅浩濂