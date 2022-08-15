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【香港家電股】登輝控股半年盈利增5成　主席：正與兩個世界頂級品牌商議合作

股市 17:29 2022/08/15

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【家電股】登輝控股上半年純利増超5成　派中期息10.8港仙　登輝董事會主席︰正與2位世界頂級品牌客戶商討合作　預計明年底前落實、2024年出貨

本地電器生產商登輝控股 （01692） 上半年盈利按年增56%，行政總裁陳偉明表示，登輝控股期內收入及純利大升受惠於煮食類電器表現，特別是全自動咖啡機，認為疫情改變不少用戶習慣。登輝目前9成收入來自歐洲市場，陳偉明稱，未來會積極考慮拓展南美及中國市場，若果經濟及政治環境理想，期望未來10年兩個地區整體市場佔比可達到4至5成。

公司上周五發布中期業績，今年上半年收入按年升39%至4.17億元，半年純利按年升56.4%至6130萬元，毛利率按年跌0.4百分點至29.1%。登輝期內每股基本溢利為17.06港仙，每股中期息派10.8港仙，按年增10.2%，派息比率為63.3%。登輝控股周一跌0.94%，收報2.1元，成交僅66.69萬元。

陳偉明稱，鑑於歐洲有很多疫情的限制措施已解除，釋放市民抑壓已久的購買力，加上疫情改變了整個咖啡的文化，即使疫情有好轉，但市民已習慣在家中沖咖啡而不外出購買，因此亦刺激自動咖啡機的銷量。

登輝控股：正與兩個世界頂級品牌商議合作

公司創辦人兼非執行主席陳鑒光預告，公司下半年有新計劃，現正與兩個世界頂級品牌客戶商討合作，並已設有路線圖，預計於2023年底前落實計劃，2024年開始出貨，冀計劃可以加強集團品牌和質素保證，並表示產能方面絕對可以應付。

陳偉明表示，雖然上半年原材料成本有所增加，但認為下半年已出現下調；而人民幣兌美元的匯率亦沒有進一步的惡化，甚至於7月份的時候有按年下跌的趨勢，由於集團大部分產品均是以人民幣結算，相信可以抵銷原材料成本上升的壓力，目標今年毛利率可維持百分之三十。

他表示，中國惠州的廠房已預留空間發展工業4.0的生產模式，由產品設計開始便考慮自動化生產，以減少生產工序，增加精準度及可重複性為目標。

【石Sir一周前瞻及異動股】東方海外國際、裕元集團、華電國際電力股份

 

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實習記者：張巧怡

港股 業績公布 登輝控股（01692） 家電 家電股

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