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【ESG】財庫局：上半年ESG基金資產管理規模達9828億元

16:32 2022/08/15

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財庫局指上半年ESG基金急增逾倍。

綠色金融漸成為投資新勢力，今年上半年ESG（環境、社會及管冶）零售基金較去年同期倍增至135隻。財經事務及庫務局回應本報查詢指， 截至今年6月30日，共有135隻獲證監會認可的ESG基金（其中5隻為ETFs），資產管理規模為1260億美元（折合逾9828億港元）。相比去年上半年，獲認可的ESG基金在數目上增加129%，資產管理規模方面同期增長了22%。

獲認可ESG基金 按年增近1.3倍

另方面，談及綠色債券，財庫局發言人表示，2021年在香港發行的綠色和可持續債務總額（包括債券及貸款）達570億美元（或4446億港元）；初部估算，今年上半年的發行超過400億美元（或約3120億港元）。

局方亦全方位推動綠色經濟，發言人又說， 特區政府會與金融監管機構和業界，繼續以多管齊下的策略推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力。具體而言，今年下半年的主要工作包括4大範疇：

（1）綠色債券：政府將繼續推廣「綠色和可持續金融資助計劃」，鼓勵企業在港發行綠色和可持續債券及貸款，同時吸引更多金融機構、專業服務提供者和外部評審機構，在港開拓業務，以建立綠色金融的整全生態圈。此外，政府亦會因應市況，計劃發行綠色債券。

政府持續鼓勵企業發綠債

（2）制定標準：由相關政策局和金融監管機構，組成的綠色和可持續金融跨機構督導小組（簡稱督導小組），將在專家協助下，探討建立綠色分類框架供本地市場採用，以便利共通的綠色分類目錄、內地及歐盟綠色分類法之間的相互應用。督導小組亦會評估可否以氣候優先的方針，對香港上市公司實施國際可持續準則理事會氣候相關的披露準則。

（3）人才和數據資源：督導小組在2021年7月成立了綠色和可持續金融中心，負責統籌金融監管機構、政府部門、業界持份者及學術機構，在培訓和政策制訂方面的工作。中心已推出多個數據和資源信息平台，並致力促進業界人才培訓工作。

財經事務及庫務局亦正與中心合作，籌備落實財政司司長於2022至23年度《財政預算案》中宣布的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，資助金融及相關界別的人士，參與綠色和可持續金融培訓，和獲取相關專業資格的費用，從而推動他們參與培訓，擴大本地綠色和可持續金融的人才儲備，配合業界更積極把握綠色金融機遇，為港帶來長遠的經濟效益，這計劃預計於今年第4季正式推出。

（4）碳市場機遇：繼督導小組於今年3月發表對香港碳市場機遇的初步可行性評估後，港交所 （00388） 已啓動與一些碳交易所及碳市場生態圈的持份者進行進一步討論，並成立香港國際碳市場委員會，探索發展香港成為國際優質自願碳市場。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

人才管理 綠色債券 可持續投資 ESG 基金

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